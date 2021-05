Jihlavští rukovali na bojiště z výhodnější výchozí pozice, neboť si do Tábora přivezli tříbodový náskok. Na tahu tak byl domácí tým; nejenže by v případě vítězství zvýraznil svůj odstup od předposledního Blanska na čtyři body, ale navrch by pod sebe v tabulce stlačil právě svého nedělního soka.

FC MAS Táborsko – Vysočina Jihlava 2:2 (2:1)

Branky: 9. Shudeiwa, 76. Patrák – 19. Navrátil, 34. Modou Ndiaye, rozhodčí: Julínek – Podaný, Pečenka, ŽK: 2:3 (45.+1 Holiš, 90.+1 Tolno – 48. Lacko, 53. Křišťál, 60. Patrák.

FC MAS Táborsko: Pecháček – Tusjak, Navrátil, Holiš, Almeida – Liepa (66. Plachý), Modou Ndiaye, Boula (81. Majka), Tolno – Provazník (66. Gil) – Čapek.

FC Vysočina Jihlava: Číž – Peřina (64. Horák), Vlček, Pojezný (38. Svoboda), Křišťál – Červ, Lacko, Patrák, Shudeiwa (46. Křivánek, 90. Ritter) – Selnar (46. Klobása), Vedral.

Pro domácí celek začal nedělní duel jako ve zlém snu. Po šesti minutách hry si sice vytvořil první obrovskou šanci, ale spolupráce Čapka se zakončujícím Tolnem k otevření skóre nevedla. O tři minuty později toho mohli domácí litovat dvojnásob, to když nezachytili bleskový výpad Vysočiny a po pasu z pravé strany hřiště měl Shudeiwa na zadní tyči snadný úkol – 0:1. Táborští hráči ovšem odmítli podlehnout skepsi a zareagovali na trefu soupeře tím nejlepším možným způsobem. Ve 14. minutě jen těsně minul jihlavskou branku Navrátil. Tři minuty poté dokonce Modou Ndiaye dopravil míč krásnými nůžkami do sítě, ale radost z výstavní trefy mu překazil praporek asistenta rozhodčího. Napotřetí už to ale vyšlo – po standardní situaci z levé strany hřiště Jihlavští trestuhodně nechali volného Navrátila a hlavičkující domácí kapitán jejich nabídku vřele přijal – 1:1. V dalších minutách proud strhujících okamžiků přece jen polevil, ale ve 34. minutě vybuchla hrstka diváků na stadionu podruhé nadšením. Po hezké akci Táborska se do přihrávky Tolna opřel Modou Ndiaye a tentokrát už mu gólové oslavy nic nepřekazilo – 2:1. Ve 40. Minutě mohl pozvednout prapor Vysočiny Selnar, ale jeho šikovně zahranou standardní situaci vytěsnil brankář Pecháček na roh.

Do druhého poločasu vyslal jihlavský kouč dva nové hráče s úmyslem oživit ofenzivu svého týmu, výraznější efekt to ale dlouho nepřinášelo. Oproti fotbalově povedené první půli na hřišti přibylo emocí a ubylo vyložených příležitostí. Domácím hráčům by oboustranná absence nebezpečných situací jistě nevadila; bohužel však přišla 76. minuta, kdy byli domácí na hranici vápna příliš nedůslední, a sražená rána Patráka skončila za zády bezmocného Pecháčka – 2:2. Táborský celek se v závěru zápasu snažil překlopit skóre zpět na svou stranu, zůstalo však jen u nevyplněného přání.

Po více než devadesáti minutách urputného boje u Jordánu se tak na pozicích v suterénu druhé nejvyšší soutěže příliš nevyjasnilo. Oba celky si po remíze 2:2 přilepšily pouhým bodem. Především Táborští v posledních třech kolech budou muset o své bytí a nebytí v soutěži tvrdě bojovat. Bez ohledu na diskutované zprávy o ekonomických problémech a možném konci konkurenčního týmu z Blanska.

Mužstvo Táborska má nyní víc než týden na to, aby se důkladně připravilo na další duel FNL. V pondělí se k němu vypraví na pražskou Julisku, kde se pokusí uloupit body aktuálně sedmé Dukle.