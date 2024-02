Na umělém trávníku v areálu Soukeník se zrodila čtvrtá zimní výhra fotbalistů druholigového Táborska z pěti přípravných zápasů. Proti Domažlicím, jež působí v ČFL, však museli podobně jako v předchozím utkání s Příbramí domácí skóre otáčet s konečným verdiktem 2:1.

Fotbalisté Táborska v přípravě porazili Domažlice 2:1. | Foto: FC Táborsko

Trenér FC Silon Roman Nádvorník poslal v první půli na hřiště relativně mladou sestavu s dorostenci Šplíchalem a Drchalem, hosté měli ve svých řadách exligisty Procházku či Filla. Nutno také říct, že základní sestava Domažlic byla tvořena vysokými, urostlými hráči.

První poločas se hrála vyrovnaná partie s minimem vyložených šancí. Hosté působili o něco sehraněji, domácím vázla kombinace, ztráceli určité množství míčů. Skóre se však nepohnulo.

Do druhého poločasu nastoupilo v dresu Táborska devět čerstvých hráčů. Úvod se defenzivě nepovedl, došlo ke špatné komunikaci a domažlický tým poslal do vedení Zajíček.

Modří za pár minut vyrovnali, Zeman nejdříve trefil břevno, míč se odrazil k Sojkovi, který už věděl, jak přesným zásahem rozvlnit síť.

Druhý poločas už se nesl v režii Táborska, které přidalo druhý gól deset minut před koncem. Matoušek si na půlce zpracoval míč, otočil se s ním a poslal přihrávku do křídla na Zemana, který křižnou ranou překonal domažlického gólmana.

„První poločas byl hodně vyrovnaný. Soupeř hrál dobře, my se nedostávali do kombinací, které bychom chtěli vidět. Bylo to ovlivněno i sestavou, ale i tak jsme měli mít na balonu větší kvalitu. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře a po špatné komunikaci v obraně jsme inkasovali. Od té doby jsme však měli zápas pod kontrolou. Připravili jsme si pět, šest gólových šancí pět a dali jsme dvě branky, takže s výkonem po změně stran jsem spokojený,“ podotkl trenér vítězného týmu Roman Nádvorník.

Příští duel sehraje FC Táborsko v sobotu 10. února ve Vlašimi (11 hodin).

FC Silon Táborsko – Jiskra Domažlice 2:1 (0:0)

Branky: 49. Sojka, 81. Zeman – 46. Zajíček

Táborsko - 1. poločas: Pastornický – Šplíchal, Kone, Novák, Schindler – Kopřiva, Kopáček – Drchal, Svatek, Kalousek – Šašinka. 2. poločas: Pastornický – Varačka, Skopec, Novák, Plachý - Sunzu, Kateřiňák – Zeman, Sojka, Dordić – Matoušek.

Domažlice: Cherepko – Svoboda, Procházka, Čihák, Jahn – Mužík, Pavlík, Vais, Došlý, Fillo, Dvořák. Střídali: Zajíček, Teršl, Rychnovský, Fedak, Aubrecht a Brych.