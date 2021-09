Jenže hosté to nezabalili a v 77. min. sahali po vyrovnání, naštěstí pro Jihočechy ale Čáp z přímého kopu trefil levačkou jen tyčku Pecháčkovy branky. Vzápětí měl obrovskou šanci na druhé straně táborský Kopečný, z malého vápna ale branku překopl. Závěr provázely emoce, na které doplatili červenou kartou a vykázáním z lavičky oba hostující trenéři.

Vedoucí - a jak se ukázalo, zároveň i vítězný gól – vstřelilo Táborsko až po přestávce, a to v 55. minutě, kdy Icha po lajně vysunul Almeidu, jenž našel centrovaným míčem Tijaniho, a ten z malého vápna mířil hlavou přesně – 1:0.

V devátém kole Fortuna národní ligy získali fotbalisté FC MAS Táborsko v domácím duelu s Chrudimí tři body. Tento zisk většina fanoušků očekávala, byl to ale až do konce velký boj!

