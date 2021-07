Branky: 15. Štěpánek, 30. Řezáč

Sestava Táborska: Cízler (46. Zadražil) – Dybala (65. Kubovský), Navrátil, Holiš, Tusjak (46. Ćubrilo) – Gabriel (67. Sanchez) – Vozihnoj (46. Pavlík), Boula (46. Drozd), Pfeifer (46. Pravda), Provazník (46. Icha) – Bakayoko (46. Čapek).

Průběh zápasu si vzal pod drobnohled trenér Jihočechů Miloslav Brožek: „V zápase jsme bohužel dvakrát inkasovali, což mě mrzí zejména u druhého gólu. Brankář Cízler, který jinak podal výborný výkon, propustil centr a hodil si míč do brány. To se stane i na světových kolbištích. Chybu mu nevyčítám, je to velmi perspektivní gólman, máme v jeho případě na čem stavět. Kromě něho opět dostala příležitost řada odchovanců. První gól jsme obdrželi, když jsme pozdě reagovali na herní situaci. Soupeř skóroval z dorážky, když první střelu Cízler ještě dokázal vyrazit. To byl také gól zadarmo. V prvním poločase jsme si vytvořili jednu vážnější situaci, měli jsme ve hře náznaky dobrých přechodů, ale nedotáhli jsme je do konce. Snažili jsme se hrát kombinačně, ale působili jsme unaveně. Měli jsme ve hře hodně ztrát míčů, takže nemohu náš výkon hodnotit kladně.

V úvodu druhého poločasu jsme měli tlak, vypracovali jsme si dvě velké příležitosti Pavlíka a Čapka, ale bez efektu. Mohli jsme se skórem zahýbat. Pak se hra opět srovnala. Mezi 70. a 80. minutou jsme opět měli ve hře navrch, ale neměli jsme kvalitu, abychom dokázali skórovat," zapečetil ohlédnutí za utkáním trenér týmu od Jordánu.

Na závěr kouč Táborska ještě zmapoval aktuální novinky v kádru. "Stephano de Almeida je na testech v Olomouci, naopak brankář Šimon Pecháček se vrátil z Dynama. Tvoříme úplně nový tým. S některými testovanými hráči už jsme se rozloučili," prohlásil Miloslav Brožek.

V sobotu dopoledne prověří mužstvo Táborska na Kvapilce fotbalisté prvoligového Dynama České Budějovice. Úvodní hvizd střetnutí zazní v 10.30 hodin.