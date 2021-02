Další přípravné střetnutí sehráli táborští fotbalisté na umělém trávníku v Xaverově proti třetiligové rezervě Slavie Praha, které podlehli 0:2

Střetnutí zhodnotil trenér FC MAS Táborsko Miloslav Brožek: „Určitě nás Slavia nezaskočila, naopak, prvních patnáct minut jsme ji nepustili za půlku a vypracovali jsme si asi čtyři šance. Bohužel bez efektu. Postupně se hra vyrovnala a my jsme pak předvedli příšernou část hry od 30. do 45. minuty, kdy jsme Slavii jeden gól doslova darovali po nedorozumění. Pak jsme znervózněli, naše hra byla nesourodá, na některých hráčích se projevovala únava, někteří zahraniční hráči přicestovali přes půl Evropy autem. Slavia byla v utkání efektivní, my ne. Byli jsme všude pozdě, Slavia byla velmi pohyblivá. Jak jsem řekl, náš výkon byl nesourodý, ale jsme v určité fázi přípravy. Odkrývají se nám karty, kdo bude tahounem, s kým můžeme počítat. Předchozí část přípravy byla turbulentní, plná příchodů a odchodů, teď už bychom se měli více sehrávat a sestava by se měla více blížit zápasové.“