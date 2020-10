Táborsko urvalo v duelu s lídrem Fortuna národní ligy bod

Na nějakou dobu naposledy ještě s diváky sehráli fotbalisté FC MAS Táborsko nervydrásající duel s vedoucím týmem tabulky FC Hradec Králové. Soupeři se rozešli smírem 1:1. Táborsko do prvního poločasu nasadilo novou posilu do zálohy, Senegalce Modoua, pro něhož to byl ostrý křest.

Z utkání Táborsko vs. Hradec Králové. | Foto: Jan Škrle