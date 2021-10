Branky: 23. Boula. ŽK: 2:3 (69. Kopečný, 90.+1 Boula – 22. Kopřiva, 28. Schuster, 90.+1 Schaffartzik). ČK: 0:1 (90.+2 Schaffartzik). Rozhodčí: Krejsa – Arnošt, Machač. Diváků: 530.

FC MAS Táborsko: Zadražil – Tusjak, Rydval, Navrátil, Kopečný – Boula, Holiš, Icha (89. Havrda), Čapek (73. Vozizhnoj) – Provazník (65. Rafa) – Tijani (73. Plachý).

1. SK Prostějov: Mucha – Stříž (62. Vichta), Schuster, Schaffartzik, Zapletal – Jiráček, Koudelka, Kopřiva (81. Bialek), Urbanec, Žák – Vlachovský (46. Kušej).

Už v první čtvrthodině hry se na obou stranách narodila velká šance; především domácí Tijany svou příležitost doslova prohýřil, to když se řítil sám na prostějovského brankáře Muchu. Ve 23. minutě se zrodila nakonec jediná gólová situace střetnutí. Icha protáhl svůj trestný kop ze středu hřiště až na levý roh malého vápna, kde byl jeho spoluhráč a posadil míč přesně na hlavu nepokrytého a pohodlně zakončujícího Bouly – 1:0.

Mužstvo z Hané vedené známým koučem Danielem Šmejkalem se navzdory tomuto momentu postupně chopilo herní převahy a hlavně ve druhé půli na vyrovnávající trefu zle dotíralo, ale domácí s poměrně výrazně obměněnou sestavou výhru uhájili. V tabulce se díky tomuto cennému zisku posunuli před svého soupeře na šesté místo a momentálně ztrácejí pouhé tři body na druhou příčku.

Hodnocení trenéra FC MAS Táborska Miloslava Brožka: „Je zvláštní, co nám občas fotbal nabízí. Někdy sehrajeme kvalitní zápasy a nezvládneme je výsledkově, a třeba dnes jsme dobrý zápas nehráli, ale máme vítězství. Byl to v podstatě opak toho, co jsme v nedávné době častokrát nabídli, že jsme herně jednoznačně měli na body, ale nezískali jsme je. Tím dnešním utkáním jsme se strašně těžko prokousávali, ztratili jsme hrozně moc míčů i individuálně. V tom byl velký problém. Ten dnešní horší výkon jde ale hlavně na můj vrub, protože jsem chtěl využít potenciál všech útočníků, změnil jsem rozestavení a některé hráče jsem postavil na místa, která jim třeba nejsou úplně vlastní. V poločase jsem to řekl i klukům, že to jde za mnou; ať se uklidní, a že je potřeba zvládnout to utkání na 1:0. Soupeř si ve druhém poločase vypracoval dvě šance, při kterých nás ale výborně podržel Adam Zadražil. Rozhodli jsme se pro změnu v brance po dvou prohraných zápasech. Šimon Pecháček chytal samozřejmě také výborně, ale teď tam šel Adam a po té dlouhé době, co nechytal, předvedl skvělý výkon. Vidím ho v tréninku, takže si tu šanci určitě zasloužil. Dnes je to pro něj taková odměna.“