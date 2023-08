Táborsko se chce držet v popředí tabulky, do Varnsdorfu jede bodovat

Fotbalisté Táborska se poslední srpnovou neděli vypraví k utkání 7. kola Fortuna:národní ligy do Varnsdorfu (17 hod.). Půjde o střetnutí předposledního týmu tabulky proti čtvrtému FC Silon. Jihočeši pojedou do Šluknovského výběžku s jasným cílem udržet se ve špičce tabulky, to znamená, že musí bodovat.

Fotbalisté Táborska v 6. kole remizovali doma s Vyškovem 1:1. V neděli je čeká duel ve Varnsdorfu. | Foto: Jan Škrle