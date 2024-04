/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Táborska v 21. kole Fortuna: Národní ligy porazili doma Varnsdorf 4:1 a nadále drží třetí místo. Jihočeši na jaře ještě neprohráli, když si připsali dvě vítězství a tři remízy. To jim nadále zajišťuje příčku, která by znamenala baráž o účast v nejvyšší soutěži.

Fotbalisté Táborska v 21. kole II. ligy po velmi dobrém výkonu porazili Varnsdorf 4:1. | Foto: FC Táborsko

Táborsko zahájilo zápas aktivně, v 10. minutě si skvěle navedl míč Dordić, gól visel ve vzduchu, ale obrana ze Šluknovska domácího střelce zablokovala. Srbsko-bosenský rychlík byl po celé utkání velmi iniciativní, odvážný, průrazný, ale osmé branky v sezoně se bohužel nedočkal.

V 17. minutě táborský Svatek po hezké kombinaci rozvlnil síť Varnsdorfu, stadion se radoval, ale euforii zmrazil odmávaný a odpískaný ofsajd. Svatka jako by to naštvalo. Vstřelil dvě branky zhruba za minutu. Nejprve dorážel v malém vápně vyražený balon po přímočaré akci na 1:0 a poté zakončil rychlý útočný výpad po pravé straně. Zasekl si míč a šikovně vypálil k tyči na 2:0. Domácí mohli jít do kabin i s vyšším vedením, šance na to měli.

Písečtí fotbalisté drželi remízu do 85. minuty. Pak Motorlet dvakrát udeřil

Varnsdorf po změně stran o něco přidal, přesto se potřetí trefili zase domácí. V 58. minutě navýšil vedení na 3:0 chytrým zakončením Kateřiňák. Přesnou střelou ke vzdálenější tyči překonal Vaňáka. Místo toho, aby FC Silon Táborsko navýšil efektně skóre na 5:0, hosté snížili. Táborsko totiž řadu pěkných kombinačních akcí nedotáhlo do gólového konce. Stav zkorigoval na druhé straně na 3:1 vystřídavší Hodek.

Domácí publikum si přálo další brankový úspěch. Vyslyšel ho v 89. nájezdník Osmančík, který po dlouhém míči uplatnil svou rychlost a po zemi uklidil míč do sítě – 4:1.

Táborsko v dalším kole v sobotu 13. dubna nastoupí v Prostějově (10.15), který překvapivě vyhrál v Brně.

FC Silon Táborsko – FK Varnsdorf 4:1 (2:0)

Branky: 24. a 25. Svatek, 58. Kateřiňák, 89. Osmančík – 84. Hodek. Rozhodčí: Hocek – Matoušek, Černoevič. ŽK: 0:1 (45. Polyák). Diváci: 911.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Novák, Koné, Tusjak – Bláha, Kateřiňák (84. Kopáček) – Zeman (59. Varačka), Sojka (59. Nsunzu), Dordić (73. Osmančík) – Svatek (59. Šašinka).