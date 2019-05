Nakonec bod zřejmě brali, byť do zápasu šli s cílem vyhrát. „Výhra ve Znojmě pro nás měla velkou cenu, ty tři body však teď nutně potřebujeme potvrdit i s Pardubicemi na domácím hřišti,“ zdůrazňoval před nedělním zápasem trenér Karel Musil.

Jenže utkání samotné začalo šokem, když hned ve 2. minutě zahrávali hosté z Pardubic první rohový kop zápasu a Fousek z něj otevřel skóre – 0:1. Vzápětí sice výhodu rohového kopu měli také domácí, jenže nic z něj nedokázali vytěžit – a jak na to, jim tudíž brzy ukázali hosté z Pardubic, kteří díky pohotovosti kanonýra Petráně ze svého druhého rohu zvýšili na 0:2. A na dovršení všeho zlého ve 22. minutě Šejvl zvýšil až na hrozivých 0:3… Jenže hráči Táborska se nevzdali a ještě do půle se dokázali vrátit do zápasu, když během pěti minut Čermák a Hasil snížil na 2:3!

Po změně stran dramatická podívaná pokračovala, více ze hry však měli hráči Táborska, kteří ve snaze napravit nevydařený vstup do zápasu hosty zatlačili a po zásluze se jim po Musilově gólu podařilo vydřít aspoň bod.

FC MAS TÁBORSKO - FK PARDUBICE 3:3 (2:3)

Branky: 27. Čermák, 32. Hasil, 70. Musiol – 2. Fousek, 9. Petráň, 22. Šejvl. Rozhodčí: Hrubeš – Dobrovolný, Váňa. ŽK: Lee, Solil. Diváci: 627.

Sestavy - Táborsko: Šiman – Navrátil, Hasil, Březina, Šandera – Kučera – Valenta – Pfeifer (58. Pilík), Čermák, Kopřiva (79. Frýdek) – Musiol,

Pardubice: Letáček – Prosek, Toml, Piroch, Čelůstka – Šejvl (46. Mužík), Solil – Lee (58. Černý), Jeřábek, Fousek – Petráň (77. Tischler).