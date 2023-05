Fotbalisté Táborska v neděli obohatili šňůru domácích výher v řadě o čtvrtý zářivý korálek. V duelu tabulkových sousedů doma přehráli Vlašim.

FC Silon Táborsko vs. Vlašim ve 28. kole FNL 3:1.. | Foto: Jan Škrle

FC Silon Táborsko – FC Sellier&Bellot Vlašim 3:1 (1:0)

Branky: 30. Mach. 69. Dordić, 90.+4 Kronus – 79. Onije. Rozhodčí: Zaoral – Paták, Dohnálek. ŽK: 0:1 (38. Svoboda). Diváků: 1012.

Táborsko: Kerl – Tusjak, Navrátil, Kone, Kopřiva (27. Alexandr) – Dordić (89. Kronus), Kateřiňák, Varačka – Mach, J. Šplíchal (70. Sylla), Šašinka (46. Sojka).

Soupeř nepřivezl k Jordánu vykartovaného táborského odchovance Filipa Horského, jinak ale poskládal silnou sestavu a v úvodu střetnutí byl aktivnějším týmem. Po úvodních pětačtyřiceti minutách hry přesto opouštěli trávník v lepším rozpoložení domácí hráči. Už ve 27. minutě sice Táborsko přišlo o zraněného Kopřivu, ale jen o tři minuty později přiložil hojivou náplast na tuto nepříjemnost vedoucí gól z kopačky Macha – 1:0. V závěru první půle se Jihočeši mocně natahovali po navýšení skóre, ale nebezpečné nabídky do vápna nenašly adresáta.

Do druhého dějství vyrukovali aktivněji fotbalisté Táborska, na což Středočeši v 57. minutě zareagovali hned trojím střídáním. Osvěžení hostující sestavy kýžený efekt nepřineslo, ba naopak. V 69. minutě nepohrdl centrem z pravé strany zkušený domácí střelec Dordić a potěšil více než tisícovku diváků na "Kvapilce" druhým gólem – 2:0. Pro hráče Vlašimi to ale rozhodně nebyl signál ke kapitulaci a deset minut po inkasované brance se díky přesné střele Onijeho k tyči vrátili do hry o bodový zisk – 2:1. Zápasu se nakonec dostalo mimořádně dramatické koncovky. V šestiminutovém nastavení si domácí nejprve vybrali svůj příděl štěstí, to když Koné vytěsnil z gólového směru střelu Vilotiče, a vzápětí duel definitivně rozhodli střídajícím Kronusem, jenž poslal míč do již nehlídané branky soupeře – 3:1.