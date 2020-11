V prvním poločase toho na legendárním stadionu Evžena Rošického v Praze příliš k vidění nebylo, alespoň co se ofenzivního snažení obou soupeřů týče.

Start do druhé půle ovšem položil pevný základ pozdějšího triumfu Jihočechů. Velezkušený exligista a někdejší hráč budějovického Dynama Milan Nitrianský si už ve 48. minutě neodpustil minelu v blízkosti vlastní branky a stihl ho za to trest v podobě prvního gólu Čapka po jeho příchodu do Táborska – 0:1. Už o osm minut později dopravili hosté míč za záda brankáře Babky znovu, ale trefa agilního Tolna nebyla uznána pro předchozí postavení mimo hru. V 64. Minutě už ale svěřenci trenéra Brožka o gólovou radost nepřišli. Po akci a přesném centru Majky se zblízka prosadil Boula a druhou brankou nasměroval celek z táborské Kvapilky k druhému tříbodovému zisku v řadě. Naprosto zasloužené vítězství mohl ještě v následné vyložené šanci zpečetit Kučera, ale nevyužitá šance už ho z hlediska celkového výsledku mrzet nemusela.

Slavoj Vyšehrad – FC MAS Táborsko 0:2 (0:0)

Branky: 48. Čapek, 64. Boula, rozhodčí: Orel – Podaný, Volf, ŽK: 1:0 (Laňka), hráno bez diváků.

Sestava Táborska: Slávik – Icha, Navrátil, Dybala, Havrda (85. Penc) – Plachý (67. Musiol), Boula (85. Schramhauser), Kučera, Majka (67. Vozihnoj) – Čapek (67. Provazník), Tolno.