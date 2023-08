Zdá se, že premisa o chrudimském soupeři, proti kterému se fotbalistům Táborska příliš nedaří, je zažehnána. Ve třetím kole FNL jihočeský tým ovládl zápas na stadionu Za Vodojemem, který se nachází hned naproti hřbitovu. Hosté zvítězili 3:0 dvěma brankami Dordiće a jedné Varačky.

Fotbalisté Táborska. | Foto: Jan Škrle

Pomyslný fotbalový pohřeb začal domácím vypravovat právě Varačka ve 20. minutě. Dordićova přihrávka či centr z levého křídla prolétla shlukem těl skoro celým vápnem a mladý táborský zakončovatel už měl relativně snadnou práci zamířit pod tělo gólmana Flodera – 0:1. Úvod duelu patřil jednoznačně Táborsku, které vstoupilo do zápasu velmi sebevědomě, drželo míč, soupeře přehrávalo. Jenže druhá část první půle patřila Chrudimi, která si vypracovala tři velmi vážné, pro Táborsko téměř kritické situace. Domácí „host“ z Pardubic Huf ale postupně trefil břevno, pak po hrubce obrany hostů tyč a do třetice ho skvěle vychytal táborský brankář Pastornický. Ten ještě před přestávkou zlikvidoval nepříjemnou přízemní ránu Novotného. Při Táborsku stáli při šancích Hufa všichni svatí, ale jak známo, štěstí přeje připraveným a odvážným.

Nástup do druhého poločasu se opět povedl hostům. V 50. minutě Tusjak vysoustružil z levého křídla zpětnou přihrávku proti noze Dordiće, který dal utaženou ranou k pravé tyči třetí branku v sezoně – 0:2. Hráči v modrých dresech kontrolovali hru, Chrudim už vůbec do ničeho vážného nepustili. Na druhé straně útočník Mach při průniku do vápna obcházel gólmana, ten ho podrazil a kopala se penalta. Míč si postavil Dordić a přidal třetí úspěch Táborska – 0:3. Se čtyřmi brankami vede táborský snajpr tabulku střelců FNL.

FC Silon Táborsko má po 3 kolech 9 bodů a skóre 5:0. Jako jediný tým v soutěži dosud neinkasoval. Pastornický třikrát udržel nulu. V příštím duelu vyzve Táborsko doma na Kvapilce v sobotu 5. srpna od 17.00 hodin Zbrojovku Brno. Lepší pozvánka do ochozů snad ani neexistuje.

MFK Chrudim – FC SILON Táborsko 0:3 (0:1)

Branky: 20. Varačka, 50. Dordić, 86. (z pen.) Dordić. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Žurovec. ŽK: 85. Floder (Chrudim). Diváků: 980.

Chrudim: Floder – Borkovec, Míka, Skwarczek, Kesner (C) (88. Bauer) – Kosek – Langhamer (56. Kutík), F. Novotný, Záviška (56. Vrána) – Huf, Látal (69. Jurčenko).

Táborsko: Pastornický – Plachý, Koné, Foltyn, Tusjak – Bláha, Kateřiňák (80. Javorek) – Dordić (89. Sylla), Sojka (46. Skopec), Varačka (68. Mach) – Šašinka (68. Zeman).

Autor: Luboš Dvořák