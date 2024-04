Klatovský odchovanec Alexandr Sojka vyrovnal v mistrovském utkání fotbalistů Táborska ve Fortuna: Národní lize venku proti MFK Vyškov na 2:2. A nebyl to gól ledajaký. Středopolař, který ve středu oslavil 21. narozeniny, vystihl nedůraznou domácí malou domů a „hokejovým blafákem“ zavěsil.

Táborský záložník Alexandr Sojka se postaral o vyrovnávací gól v duelu s Vyškovem. | Foto: FC Táborsko

Z Drnovic proti Vyškovu jste si přivezli bod po remíze 2:2. Jak hodnotíte bodový zisk?

Bylo to velice těžké, Vyškov měl svou kvalitu. Šlo tam i vyhrát, ale nakonec musíme být i spokojeni s jedním bodem.

Táborsko mělo dobrý vstup do střetnutí, dokonce přišly v úvodu závary a šance. Byl jste ještě na lavičce, co podle vás chybělo ke gólu?

Ano, v prvním poločase jsme si vytvořili dobré příležitosti, škoda, že jsme je neproměnili. Co chybělo? No jenom asi klid v koncovce, protože to byly pěkné akce.

Na zisku bodu pro Táborsko máte velký podíl, vystihl jste v 76. minutě malou domů soupeře a poradil si se zakončením na 2:2. Jak složité, nebo jednoduché bylo dát gól?

Nejlehčí to nebylo. Hned jsem věděl, že budu dělat kličku, protože jsem měl rychlost. Pak už jsem měl prázdnou branku.

Byl to váš druhý gól v sezoně, s tím asi nejste spokojen, že?

Spokojený s tím určitě nejsem, šance na víc gólů jsem měl. Tak snad to tam teď bude víc padat.

Na hřiště jste šel ve druhém poločase spolu s Osmančíkem a Šašinkou za stavu 2:0 pro Vyškov. Jaké jste dostali od trenéra pokyny, k čemu vás nabádal?

Tak hlavně nám říkal, abychom oživili hru a snažili se to tak trošku zbláznit.

Spoluhráč Jakub Šašinka nejprve snížil na 2:1. Běžela 74. minuta. Na co jste v tuto chvíli mysleli, věřili jste ve vyrovnání?

Když jsme dali na 2:1, tak jsem se kouknul na čas a zbývalo nějakých 15 minut plus nastavení, tak jsem věřil, že to můžeme i otočit.

Jaký byl Vyškov vůbec soupeř, jak jste viděl jeho hru?

Vyškov má velice dobré individuality, které si s míčem rozumí a umí něco vymyslet, ale zase dokážou dělat chyby v taktice.

Otočit skóre z 2:0 na 2:2 je psychická vzpruha. Co si z utkání s Vyškovem odnášíte, jakou zkušenost?

Odnášíme si to, že musíme hrát až do konce a že dokážeme otáčet nebo dorovnat nepříznivý výsledek. Minule doma s Jihlavou z 0:1 na 2:1 a teď z 2:0 na 2:2 v Drnovicích.

Už v sobotu hostíte doma Varnsdorf, kde jste na podzim vyhráli 2:0. Jak přistoupit k zápasu, aby se úspěch zopakoval?

Musíme hrát svůj styl fotbalu a bojovat. Nebude to lehké utkání.