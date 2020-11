První poločas servíroval už od úvodních minut urputný boj převážně ve středu hřiště, na rozdíl od předchozího domácího duelu s Varnsdorfem se ovšem před oběma brankami několikrát mocně zablýsklo. Brňané se dostávali do blízkosti soupeřovy svatyně přece jen častěji, ale dvě největší příležitosti v podání Málka a Silného pohotově zneškodnil brankář Slávik. Nejvýraznější tutovku si však vytvořili domácí hráči, a to ve 36. minutě, jenže nadvakrát nedokázali dopravit míč za záda gólmana Veselého ani z bezprostřední blízkosti.

Po obrátce se charakter utkání příliš nezměnil, ale na druhé straně bylo jasně patrné, že domácí celek odhodil ostych a přes zbytečné nepřesnosti a nedodělky ve hře udržoval defenzívu hostů v maximální koncentraci. Sympatický hon Jihočechů za tříbodovou kořistí ovšem znovu skončil malou fotbalovou tragédií. V 85. minutě nezachytili rázný průnik Málka středem hřiště, míč putoval z jeho nohy na trestuhodně otevřenou levou stranu a následný přízemní centr do pokutového území nasměroval táborský kapitán Navrátil ve skluzu do vlastní sítě – 0:1. A zatímco venkovní teplota do té doby rozverně poskakovala kolem nuly, nálada v šatně Táborska klesla po další kruté porážce hluboko pod bod mrazu.

FC MAS Táborsko – SK Líšeň 2019 0:1 (0:0)

Branka: Vlastní Navrátil, ŽK: 2:1 (Penc, Boula – Silný), rozhodčí: Matějček – Antoníček, Lakomý.

FC MAS Táborsko: Slávik – Dybala, Navrátil, Penc, Havrda (64. Plachý) – Vozihnoj (70. Majka), M. Kučera, Ndiaye, Boula (88. Musiol) – Tolno, Čapek.

SK Líšeň 2019: Veselý – Ševčík, Jeřábek, Krška (90. Šenk), J. Kučera – Lutonský, Málek, Pašek, Matocha (77. Minařík) – Machálek (65. Rolinek), Silný (65. Szotkowski).

Miloslav Brožek, trenér FC MAS Táborsko: „Podle mého názoru se hrálo vyrovnané a bojovné utkání, které vyhrál šťastnější tým. My jsme po změnách, které jsem v sestavě udělal, působili na začátku dojmem, že se srovnáváme v pozicích, a na situace ve hře jsme většinou reagovali trošku se zpožděním. I proto měl soupeř dvě velké příležitosti. Postupně se ale náš výkon zlepšoval. Ve druhé půli bylo vidět, že máme velkou snahu utkání zvládnout, byli jsme lepší, ale soupeř v podstatě z jediného protiútoku vstřelil gól. Musím říct, že jsem ještě nezažil, aby někdo ztratil tři zápasy po sobě v posledních minutách. Příčinou toho je i fakt, že se ta utkání stále snažíme vést k vítězství a v podstatě nezavíráme svou hru do remízy. Musíme se teď zamyslet nad tím, jak co nejlépe udělat, abychom ze zbylých dvou utkání vytěžili co nejvíc bodů. Zklamání je velké, ale hroutit se z toho nebudeme. Teď nás čekají ještě dva zápasy a potom máme před sebou celý půlrok.“