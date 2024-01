/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtém přípravném utkání si fotbalisté Táborska připsali cenné vítězství 3:2 nad druholigovým rivalem z Příbrami. Jihočeši na umělé trávě areálu Soukeník po dvaceti minutách prohrávali 0:2, ale vývoj dokázali po přestávce otočit.

Fotbalisté Táborska otočili přípravný duel s Příbramí a v souboji druholigových týmů zvítězili 3:2. | Foto: FC Táborsko

Ne že by Táborsko hrálo v prvním poločase špatně, ale úvod vyzněl pro Příbram, která vedla ve 20. minutě 2:0, když pokaždé udeřila po zahrání rohového kopu. Prosadili se slávista Hošek a Krch, který za Táborsko dříve hrál. Ve druhém případě pomohla hostům ke skórování nedůslednost a zaváhání domácí obrany. Důležitý byl táborský kontaktní gól ještě do poločasu. Na hranici vápna se do míče opřel Sojka a přízemní střela skončila u levé tyče – 1:2.

Vyrovnání obstaral v 71. minutě Svatek, který si po útočné akci z pravé strany zpracoval míč ve vápně, obešel několik protihráčů a skóroval. O vítěznou trefu se postaral dvě minuty před koncem Kateřiňák, jenž si po centru zleva počkal, až balon vyskočí do výšky a pak ho akrobaticky poslal do sítě. Tato branka byla logickým vyústěním převahy Táborska po změně stran. Právě ve druhém dějství domácí opanovali hru a prezentovali se velmi kvalitním výkonem.

„Příbram má kvalitu, v tabulce je hned za námi. Byl to dobrý zápas s těžkým soupeřem. My do utkání vstoupili fotbalově dobře, nechybělo nasazení ani pracovitost, ale hosté uplatnili svůj důraz a dvakrát skórovali. My se zase dostali do hry a do přestávky snížili. Druhý poločas už se nesl jednoznačně v naší režii, předváděli jsme kombinační fotbal se šancemi a troufám si tvrdit, že bylo pouze otázkou času, kdy zápas otočíme, protože na mužstvu byl vidět hlad po vítězství,“ zhodnotil duel trenér vítězného celku Roman Nádvorník.

První únorovou sobotu přivítá FC Silon Táborsko od 11 hodin opět na Soukeníku třetiligové Domažlice.

FC Silon Táborsko – FK Příbram 3:2 (1:2)

Branky: 35. Sojka, 71. Svatek, 88. Kateřiňák – 7. Hošek, 20. Krch.

Táborsko: 1. poločas: Kerl – Šplíchal, Skopec, Kopřiva, Schindler – Sojka, Kopáček – Kalousek, Matoušek, Dordić – Šašinka. 2. poločas: Kerl – Varačka, Skopec, Koné, Plachý – Sunzu, Bláha – Zeman, Kateřiňák, Dordić – Svatek.

Příbram: Melichar – Hošek (46. Vokřínek), Coňk (46. Jelínek), Fišl (46. Matoušek), Šimoník (46. Antwi), Krch, Švestka (46. Dudl), Hašek (46. Nečas), Hušbauer, Androunikou (46. Anih), Fall.