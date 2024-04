/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Táborska v 24. kole Fortuna: Národní ligy remizovali v Příbrami 1:1 a po čtvrté jarní remíze uhájili třetí místo, které zaručuje baráž o účast nejvyšší soutěži, i když se na ně bodově dotáhlo olomoucké béčko.

Fotbalisté Táborska v 24. kole II. ligy remizovali na příbramské půdě 1:1. | Foto: FC Táborsko

V Příbrami měli hosté skvělý vstup do zápasu. Po průnikové akci v 6. minutě po levé straně hřiště se míč ve vápně dostal před Zemana, který příbramskou obranu ještě nepropálil, ale kapitán Novák si s dorážkou věděl rady – 0:1. Škoda pro hosty, že brankou neskončila akce z 12. minuty po kontru Dordiće a Sojky.

Příbram srovnala skóre ve 21. minutě po protiútoku z pravé strany Novotným, jenž ve vápně překonal přízemní ranou Pastornického – 1:1.

Trenér Táborska sáhl ve 46. minutě ke dvojímu střídání, na hřiště vyslal Plachého a Kopáčka. Táborsko bylo opět o něco aktivnější, po brance volala souhra Dordiće s Kopáčkem v 59. minutě. Příležitost o deset minut později zahodila i Příbram.

Poslední dvě velké příležitosti na tři body měli Jihočeši, ale ani Šašinkovi, ani Kopáčkovi se v samotném závěru skórovat nepodařilo.

„Do utkání jsme dobře vstoupili, dali jsme rychlý gól a měli jsme ještě další dvě obrovské příležitosti. Kdybychom je proměnili, bylo po zápase. Bohužel se tak nestalo a my naopak z ojedinělé akcie inkasovali. Čekal jsem, že bude mít větší dominanci na balonu. Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, herně to bylo lepší, ale měli jsme jednoznačně zvítězit, neboť v posledních deseti minutách jsme promarnili dvě stoprocentní šance. Ale bylo to těžké utkání, už třetí v týdnu, neprohráli jsme a bod zvenku se také počítá,“ konstatoval trenér Táborska Roman Nádvorník.

FC Silon v dalším kole v sobotu 27. dubna přivítá na svém stadionu Líšeň (17 hodin).

FK Příbram – FC Silon Táborsko 1:1 (1:1)

Branky: 21. Novotný – 6. Novák. ŽK: 1:4 (Hošek – Kopáček, Svatek, Bláha, Novák). Rozhodčí: Opočenský – Kubr, Šafránková. Diváci: 576.

Příbram: Babka – Čejka (68. Nečas), Fišl, Jahić, Coňk (68. Hudec) – Dudl, Hušbauer (90+1. Brabec), Hošek, Švestka – P. Hašek (68. Andronikou), Novotný (82. Fall).

Táborsko: Pastornický – Varačka (88. Mach), Novák, Koné, Tusjak – Bláha, Nsunzu (46. Kopáček) – Zeman (46. Plachý), Sojka, Dordić – Svatek (72. Šašinka).