Od začátku bylo znát, že Pražané budou „v bratrovražedném souboji husitů“ více držet míč. Domácí nastoupili bez zraněných hráčů Almeidy a Havrdy. Na lavičce začala poslední aktuální posila David Čapek ze Sparty.

Táborsku se podařilo v 17. minutě hosty zaskočit. Po přiťuknutí balonu ze středu pole na pravou stranu pálil Plachý přímo do levé šibenice – 1:0. Ještě do půlky Žižkov zápas otočil. Richter trefil míč pěkně pod břevno a s jeho pomocí skončil za Pecháčkovými zády – 1:1. Pak hosté podnikli ve 34. minutě brejk, domácí stopeři se srazili a Diviš „hokejovým“ blafákem dokonal obrat – 1:2. Do přestávky mohlo být srovnáno, ale Musiol z malého vápna přestřelil branku.

Definitní výsledkovou tečku dal zápasu v 72. minutě z trestného kopu Březina, který se trefil opravdu parádně a nechytatelně – 1:3. Táborsko mohlo skóre upravit čtyři minuty před koncem Ichou, ale mladíček technickou ranou přestřelil tři tyče.

Pro Táborsko to byl tvrdý návrat do reality 2. ligy, v níž by příště mělo bojovat v Chrudimi.

FC MAS Táborsko – Viktoria Žižkov 1:3 (1:2)

Branky: 17. Plachý – 32. Richter, 34. Diviš, 72. Březina, rozhodčí: Ginzel - Šimáček, Matoušek, ŽK: 0:2 (Urbanec, Skopec), diváků: 1370.

Táborsko: Pecháček – Dybala, Navrátil, Penc, Janošík – Plachý (74. Čapek), Kučera, Boula (80. Icha), Schramhauser (63. Majka, 75. Vozihnoj), Tolno - Musiol

Žižkov: Švenger – Urbanec, Pudil, Březina, Muleme (88. Tusjak) – Súkenník, Skopec (71. Pázler), Richter (71. Sixta) - Diviš, Batioja (90. Žežulka), Auer (46. Nabiyev).

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Dneska padaly samé krásné góly. Bohužel tři do naší sítě. To rozhodlo. Věděli jsme o síle Viktorky, a tomu jsme přizpůsobili taktiku. Myslím si, že jsme ji zhruba půl hodiny poctivě drželi. Dvouminutovka v první půli byla pro nás trochu smrtící. Škoda, že u druhého gólu došlo k nedohodě našich stoperů, protože jsme mohli míč zachytit, nedovolit Viktorce více roztočit akci a zakončit. Byl to gól zadarmo. Také první gól od Viktorky byl náhodný, ale uznávám, že krásný. Zápas se mohl lámat ve 45. minutě, kdybychom dali na 2:2… Větší šanci už jsme si vypracovat nemohli. Zápas de facto skončil Březinovou bundesligovou trefou z trestňáku na 3:1. My jsme ale předtím měli čistý míč na malém vápně, který jsme měli normálně odehrát. Byli bychom až do konce zápasu ve hře, což mě mrzí. Pecháček chytal na základě doporučení trenéra gólmanů a já jsem jeho stanovisko respektoval. Kdybychom dnes byli šťastnější a nedělali jsme chyby při postavení, mohli jsme si sáhnout na body. Viktorka vyhrála zaslouženě, byla vidět její obrovská kvalita, kterou má. Chyby klukům vytknu, ale na druhou stranu jsme hráli na hranici aktuálních našich možností. Soutěž teprve začíná a my se musíme dívat dopředu, abychom už příště začali dělat body.“