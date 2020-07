Přípravu na novou sezonu fotbalisté Táborska zahájí v polovině července.

Abdallah Sima podepsal víceletý kontrakt v Táborsku. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po triumfu v Letní lize to sdělil trenér Miloslav Brožek s tím, že doufá v účast ve II. ligu a že 20. července hráče čekají testy na FTVS. O kádru spekulovat nechtěl: „My teď dali prostor velkému množství hráčů, abychom turnaj zvládli. I tento kádr, mírně vyselektovaný, je konkurenceschopný. Nějací hráči ale ještě přijdou, kádr je pořád otevřený. Hráči, co tu jsou, mají kvalitu, rozdíl však je, když je ladíte a dostáváte do top formy v běžné přípravě, než když hrají každý druhý den a musí to při svém mládí prokazovat. Pokud by kádr zůstal, asi bychom šli do určitého rizika, řada hráčů nemá v profesionální soutěži nic odehráno, ale já hráčům naprosto věřím. Nicméně jako trenér budu chtít tým posílit,“ uzavřel Brožek.