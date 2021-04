Branka: 44. Čapek, rozhodčí: Lerch – Hájek, Matoušek, ŽK: 4:2 (41. Ndiaye, 86. Pecháček – 4. Aggoun, 56. Sedlo, 74. Bartolomeu, 78. Helebrand), hráno bez diváků.

FC MAS Táborsko: Pecháček – de Almeida, Navrátil, Holiš, Havrda (39. Provazník) – Tusjak (80. Dybala), Liepa (80. Vozihnoj), Ndiaye, Boula, Tolno (80. Gil) – Čapek (90. Penc).

FK Blansko: Halouska – Aggoun, Helebrand, Sukup, Sedlo – Ngoma, Buchta (74. Černín), Vlachovský (63. Bartolomeu), Mach (46. Machálek) – Žák (80. Klusák), Lhotecký (63. Vasiljev).

Členové domácí družiny si byli dobře vědomi důležitosti střetnutí pro další vývoj záchranářských bojů. V úvodním dějství se přesto dokázali oprostit od hrozící nervozity a vyrukovali na soupeře s velice sympatickou aktivitou. Blanenská defenzíva v čele s brankářem Halouskou do nich nedostávala příliš času na souvislejší odpočinek, k ryze vyloženým šancím však častý pobyt Jihočechů před hostující brankou nevedl. Výjimkou se stala hlavička kapitána Navrátila z malého vápna už po čtvrthodině hry, kterou však gólman Moravanů reflexivně vytěsnil. Celek Blanska se ocitl v bezprostředním ohrožení domácí svatyně dvakrát, ale ani tutovka Žáka z 28. minuty díky obětavosti jednoho z bránících hráčů se stavem zápasu nezahýbala. Když už to vypadalo, že se bezbrankový stav přelije do druhého dějství, vytryskl na stadionu i mezi fanoušky za plotem mohutný gejzír radosti. Průniková přihrávka mezi obránce soupeře vyslala do úniku Čapka, jenž nedal šanci ani dobíhajícím obráncům, ani brankáři Halouskovi – 1:0. Fotbalisté Blanska v tu chvíli zcela vypadli z role a v krátké dohrávce první půle pustili nažhavené mužstvo Táborska ještě do dvou gólově vyhlížejících šancí, ale smrtící druhý direkt už neinkasovali.

Začátek druhého poločasu se vyznačoval oboustrannou opatrností. Postupem času se ale soubor zkušeného, leč svérázného kouče Martina Půlpita rozvzpomněl na svou jarní pohodu a kolem domácího týmu stále pevněji svíral své ofenzivní kleště. V 58. minutě je mohl zbavit ostří trestný kop táborského Tusjaka zpoza vápna, ale Halouska ho stihl vytěsnit nad břevno. Právě horní část brankové konstrukce na druhé straně hřiště se jen o chvíli později stala zachráncem domácích nadějí, to když se o ni zastavil míč po vydařené hlavičce Machálka. Hosté z Blanska se snažili svůj nápor vystupňovat příchodem dalších ofenzivních hráčů, zatímco domácí trenér Brožek sáhl v 77. Minutě k trojímu střídání ze zcela opačného důvodu. Vedení Táborska se nakonec otřásalo v základech až do závěrečných vteřin, po závěrečném hvizdu z něj ale vykvetla ryzí euforie z nesmírně potřebného zisku tří bodů. Sudí Lerch si na konci ještě vyslechl ničím nepodloženou kritiku ze strany hostů, nic podstatného to už ale do osudu nedělního souboje vnést nemohlo.

Energii nabytou cenným vítězstvím se nyní Táborští pokusí vnést do neméně důležitých následujících bitev ve Varnsdorfu (neděle 25. dubna), resp. doma s Třincem (pátek 30. dubna od 16 hodin).