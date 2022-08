Dokonalejší scénář snad ani nešlo vymyslet. Před posledním kolem fotbalové národní ligy měli oba soupeři stejný počet devětapadesáti bodů a v přímém duelu si to tak měli rozdat o postup do nejvyšší soutěže.

Táborsko vedené ambiciózním vlastníkem klubu Jiřím Smržem nijak neskrývalo obrovskou touhu poprvé v historii nahlédnout mezi naši fotbalovou elitu. Dynamo jako tradiční účastník nejvyšší soutěže zase nemohlo mít jiný cíl než okamžitý návrat.

Jenže myšlenky na strhující bitvu o postup vzaly za své hned po první čtvrthodině, ve které hosté z pod Černé věže nasázeli šokovanému soupeři tři góly a bylo prakticky rozhodnuto.

O první dvě branky se postaral slovenský levý obránce ve službách Dynama Jaroslav Machovec. Nejprve se trefil krásně z vápna, druhou branku přidal hlavou po rohovém kopu. Na 0:3 zvyšoval přesnou střelou k tyči Petr Benát.

Domácí tým byl na ručník, drtivá většina diváků v hledišti na infarkt, ale karty už byly rozdány zcela jasně. Táborsko se nezmohlo na odpor a navíc inkasovalo po přestávce další tři branky. Hattrick završil z trestného kopu Machovec, pátý gól dával po Klesově přihrávce už do prázdné branky Hanzlík a skóre uzavřel Richard Kalod.

Se závěrečným hvizdem odstartovaly českobudějovické oslavy. „Pro mě to byl jeden z největších zážitků v kariéře,“ zdůrazní v té době jeden z klíčových hráčů vítězného týmu Petr Benát, jenž v současné době působí jako ředitel mládežnické akademie Dynama. „A to jsem hrál s Teplicemi Pohár UEFA a v lize jsme bojovali o titul,“ dodá.

Hlavně ať fotbal všechny baví, přeje si před startem sezony v kraji Tomáš Pintér

Na jeden z největších zápasů historie jihočeského fotbalu vzpomíná opravdu rád. „Byl to poslední zápas sezony, šlo o postup a navíc to bylo umocněné tím, že šlo o regionální derby. Řekl bych, že mentálně jsme byli na utkání nachystáni lépe než soupeř,“ míní.

Oba rivalové stáli o postup skutečně moc. „Vzpomínám si, že jsme před zápasem dokonce spali na hotelu na Hluboké. Vedení klubu dělalo pro úspěch skutečně maximum. Určitá nervozita panovala, ale hlavně jsme byli zdravě natěšení, protože jsme měli tým zkušených hráčů, kteří už měli něco za sebou. Věděli jsme, že přijde hodně lidí. Náboj mělo utkání skutečně mimořádný,“ vypráví.

Návštěva dorazila na Soukeník vskutku mimořádná. „Už když jsme šli na rozcvičku, tak tam byly tři tisíce lidí. Přitom na naše domácí zápasy chodilo tak maximálně patnáct set. Na zápas jich přišlo sedm a půl tisíce. To bylo něco neskutečného.“

Samotný duel vyzněl pro jeho tým naprosto jednoznačně, ale až tak velké překvapení to prý pro něj nebylo. „Byli jsme mnohem lépe nachystaní. I když to mezi hráči nebývá moc populární, tak jsme měli dlouhou přípravu u videa a věděli jsme o soupeři úplně všechno. Jaké má silné i slabé stránky. Přečteného jsme ho měli skutečně dokonale a nebyla náhoda, že to takhle dopadlo. Z mého pohledu to byl jeden z nejlepších týmových výkonů, co jsem kdy zažil. Všichni si uvědomovali důležitost zápasu. I když jsme vedli dvacet minut před koncem 4:0, tak všichni hráli maximálně koncentrovaně až do konce. Byl to jeden z mých největších fotbalových zážitků v životě,“ neskrývá někdejší výborný záložník.

Cestou zpátky následovalo již tradiční koupání v Samsonově kašně a bujaré oslavy. „Byly dvoudenní a přinesly spoustu vtipných zážitků. Rád na to vzpomínám,“ zopakuje.

4.6. 2014: Táborsko – Dynamo ČB 0:6 (0:3)

Branky: 5., 11. a 52. Machovec, 15. Benát, 76. Hanzlík, 82. Kalod. Rozhodčí: L. Kovařík – Mencl, Jiřík. Střely na branku: 2:13, mimo: 3:5. Rohy: 7:9. Ofsajdy: 0:0. Fauly: 12:22. Diváci: 7465.

Táborsko: Toma – Štrbák, Kotrba, Cíferský, Mráz – Džafič (64. Nešický), Šiml (24. Vukadinovič), Šimák, Javorek, Presl – Strnad (56. Musiol). Trenér Roman Frňka.

Dynamo: Křížek – Novák, Deli, Lengyel, Machovec – Klesa (78. Linhart), Benát, Brunclík, Funda (74. Hanzlík) – Herzán (58. J. Hála), Kalod. Trenér Luboš Urban.