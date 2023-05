Nedělní domácí derniéra fotbalistů Táborska v letošním ročníku Fortuna národní ligy se ponese ve znamení jedné mimořádné události. Svou bohatou aktivní kariéru se tímto střetnutím rozhodla ukončit nejvýznamnější postava novodobé éry táborského A-týmu, jeho lídr a kapitán Jakub Navrátil. Na pomyslný hřebík pověsí kopačky ve svých 39 letech, v klubu však setrvá v jiné pozici.

Ikona táborského fotbalu Jakub Navrátil po nedělním utkání s Příbramí pověsí své kopačky na hřebík. | Foto: Jan Škrle

Staří Římané říkali: Acta est fabula plaudite - Hra skončila, tleskejte. Byl to výrok na závěr římských komedií, také poslední slova císaře Augusta. A Jakub Navrátil byl a je „císař“ fotbalových trávníků, který za svou bohatou kariéru stihl téměř 500 profesionálních zápasů. V neděli ho diváci na „Kvapilce“ uvidí v akci naposledy.

Jakub Navrátil je rodákem z Tábora a odchovancem FK Tábor (dříve VS Tábor). V Táboře prošel kompletně mládeží a hrál i za muže. Za dospělý tým nastoupil v divizi už ve svých patnácti letech. V osmnácti si ho vzal trenér Karel Krejčí do dorostu Příbrami, odkud se probojoval do prvního týmu. Svoji prvoligovou premiéru si odbyl proti Plzni 24. dubna roku 2004 a byl tehdy u výhry 2:1. V tuzemsku oblékal kromě Marily Příbram také dresy Viktorie Plzeň a FK Mladá Boleslav. S Viktorií Plzeň má ligový titul, i když jen z poloviny, neboť v zimě 2011 (spolu s Tomášem Radou) odešel do tureckého Sivassporu. Ve městě v severovýchodním cípu Anatolské náhorní plošiny strávil tři a půl roku, pak jeho kroky zamířily podruhé do Mladé Boleslavi.

Do rodného Tábora a tím pádem do FC MAS Táborsko se vrátil na podzim 2015 po ukončení smlouvy ve městě automobilů. Na půl roku si ještě odskočil zkusit třetí italskou ligu do Juve Stabia, brzy však převzal kapitánkou pásku Táborska, kterou nosí až doposud. V týmu je Jakub Navrátil naprosto nepřehlédnutelný, al to nejen svým vzrůstem (193 centimetrů), ale především fotbalově i lidsky.

V neděli 28. května 2023 po zápase Fortuna národní ligy mezi FC Silon Táborsko a FK Viagem Příbram se rozezní „Kvapilkou“ mohutný, upřímný a naprosto zasloužený aplaus.

Autor: Luboš Dvořák