/FOTOGALERIE/ Fotbalisté druholigového Táborska mají za sebou předposlední duel přípravné fáze, v němž nejtěsnějším rozdílem porazili Velvary.

Fotbalisté Táborska (v červenočerném) porazili ve svém osmém přípravném duelu Velvary 1:0. | Foto: FC Táborsko

Jihočeši si poprvé zahráli na přírodní trávě Sokola Uhy na Kladensku, kam si je jejich třetiligový soupeř pozval. Na hráčích bylo znát, že si po trénincích a sedmi zápasech na umělce na povrch teprve zvykají. Proti houževnatému soupeři si nevytvořili příliš šancí, ale jednu z nich nakonec dokázali proměnit, když se v 71. minutě prosadil Šašinka.

„Bylo znát, že jsme se seznamovali s přírodním terénem, který byl navíc trochu hrbolatý. Trochu nám to drhlo a soupeř se tak pohyboval překvapivě o něco lépe. Pustili jsme jej však pouze do jedné šance. My v mezihře předváděli věci, které bychom chtěli vidět, ale tentokrát jsme se nedostávali do tolika příležitostí. V první půli jsme měli jen jednu takzvaně stoprocentní. Po změně stran se to zlepšilo, dali jsme gól a měli ještě další tři šance. Spokojeni jsme s výhrou i tím, že jsme vzadu udrželi nulu. Ve hře jsou stále nějaké rezervy, ale máme ještě čtrnáct dní na to, abychom do zápasů přenesli to, co jsme trénovali,“ zhodnotil střetnutí trenér Táborska Roman Nádvorník.

Jeho tým před startem jarní části Fortuna: národní ligy čeká ještě generálka, v níž v neděli 25. února nastoupí v Praze proti béčku Sparty.

Slovan Velvary – FC SILON Táborsko 0:1 (0:0)

Branka: 71. Šašinka.

Táborsko: Pastornický (60. Kerl) – Šplíchal, Novák, Koné (75. Sunzu), Plachý – Skopec, Kateřiňák – Kalousek (60. Kopáček), Sojka (60. Šašinka), Zeman – Svatek.