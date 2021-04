Krajní záložník FC MAS Táborsko Petr Plachý, který je velmi dobrým střelcem, se v tomto utkání ocitl minimálně dvakrát v gólových situacích, ty však neproměnil. Po zápase řekl, že tým měl jasně na výhru.

Od zápasu s Chrudimí uplynuly skoro tři dny. Berete bod za remízu 1:1, nebo bylo na víc?

Po několika dnech beru bod, ale měli jsme jasně na výhru.

Na co vás trenéři připravovali, jaká byla taktika, např. eliminovat útočný tandem Rybička - Mužík?

Taktika byla jasná. Hrát za obranu, držet míč a hrát v klidu. A jak říkáte, nedat prostor Rybičkovi a Mužíkovi.

První půli jste měli převahu a více šancí. Vy sám jste běžel na bránu a vystřelil, přičemž jste možná mohl nahrát volnému Tolnovi. Jal jste tu situaci viděl vy?

Ano. Měli jsme dost šancí, které jsme neproměnili, a sám jsem měl obrovskou šanci. Přihrávka na Tolna? Možná ano, ale rozhodl jsem se vystřelit.

Trenér Brožek našel ve hře týmu několik nedostatků: nízká efektivnost nabídnutých standardních situací a málo nebezpečných centrů ze stran. Souhlasíte s tím?

To je pravda. Nedotlačili jsme tam ani jednu standardku.

Ve druhém poločase už Chrudim byla více na míči, přesto jste šli do vedení z penalty. Brankář Pecháček pak volal, že je třeba zvládnout následující minuty, což se nějaký čas dařilo. Stoupala nervozita?

Po vstřelené brance jsme se zatáhli. A jako kdybychom se báli hrát…

Měl jste na kopačce druhý gól, míč jste si zasekl a pod nohama obránců zakončil těsně levé tyče. Co scházelo ke gólu kromě přesnosti?

Tam stačilo jen trefit bránu a mohli jsme se radovat.

Jak se podle vás tým po fyzické stránce vypořádal s covidovou pauzou a nutnou karanténou?

Dostali jsme na každý den plán, co máme dělat, takže tým je po fyzické stránce v pořádku.

Teď pojedete v pátek do Ústí nad Labem. Co bude na Severočechy platit?

Jedem tam vyhrát, to je hlavní cíl. A myslím, že na ně bude platit naše rychlost.