Fotbalisté Táborska se v sobotní druholigové bitvě s Vyškovem spokojili s bodem za remízu 1:1. Vzhledem k průběhu a vývoji souboje čtvrtého týmu tabulky s druhým lez smírný výsledek považovat za spravedlivý.

6. kolo fotbalové Fortuna národní ligy: FC Silon Táborsko - MFK Vyškov 1:1. | Foto: Jan Škrle

FC Silon Táborsko – MFK Vyškov 1:1 (0:0)

Branky: 57. Dordić – 49. Metsoko.ŽK: 0:4 (17. Mafwenta, 29. Coulibaly, 51. Štěpánek, 71. Vintr). Rozhodčí: Batík – Dohnálek, Žurovec. Diváků: 920.

Táborsko: Pastornický – Plachý, Novák (46. Tusjak), Koné, Foltyn – Bláha, Sojka (56. Mach), Dordić, Varačka (76. Skopec), Kateřiňák (90.+2. Javorek) – Šašinka (56. Matoušek).

Vyškov: Stejskal – Ilko, Souaré, Coulibaly, Ramathan – Štěpánek (69. Vintr), Kanakimana (79. Diallo), Mafwenta, Eneme (88. Lacík) – Metsoko, Bayo.

Před samotným utkáním došlo ke slavnostnímu okamžiku, kdy legendární lékař domácího týmu Josef Balík převzal mimořádně prestižní Cenu Františka Hrdličky za dlouholetý ohromný přínos a oddanost fotbalu, a také věrnost klubu, ve kterém se stará o zdraví hráčů už neuvěřitelných 50 let.

První poločas se navzdory velkému horku odehrával v solidním tempu, příliš vzruchu ale divákům na rozpálené „Kvapilce“ nenabídl. Hru oboustranně provázely chyby i nedodělky ve finální fázi, a tak neměl ani jeden z brankářů výraznější práci.

Gólů se fotbaloví fandové dočkali až ve druhém poločase. Jako první udeřili neporažený hosté z Moravy – po jejich rychlém přenesení hry na levou stranu hřiště následovala pohotová přihrávka do vápna a Metsoko otevřel skóre – 0:1. Nutno dodat, že se domácí hráči i lavička hodně zlobili na neodpískání ofsajdu a trenér Nádvorník dokonce vyfasoval žlutou kartu. O pár minut později sehrál výraznou úlohu ve vývoji střetnutí. V 56. minutě vyslal do boje Macha s novicem Matouškem, a právě tito dva ofenzivní fotbalisté se mu téměř okamžitě odměnili. Prvně jmenovaný se přes několik hráčů prodral až do vápna soupeře, druhý byl při pokusu o otočku s míčem faulován a sudí Batík nezaváhal s odpískáním pokutového kopu. Míč si na penaltový puntík postavil Dordić a nekompromisní ranou od tyče do branky zařídil domácímu celku vyrovnání – 1:1. Ve zbytku utkání si oba soupeři nedali vůbec nic zadarmo a střetnutí dospělo až ke smíru. Vyškovská družina se pokoušela o jeho vymazání při několika závarech v domácím vápně a v jednom případě odvrátil gólman Pastornický skrytou ránu Kanakimany na poslední chvíli na roh. Největší příležitost ke vstřelení vítězného gólu měl ale v 89. minutě Tusjak, ale krásně vyvedená akci po ose Kateřiňák – Dordić – Tusjak skončila střelou těsně nad. Velké absolutorium si na táborské straně zaslouží stoper Mamadou Koné, který odehrál více než poločas s očividným sebezapřením a zraněným kolenem, ale přesto působil v defenzívě Táborska jako neprostupná skála.