Fotbalisté Táborska v úvodním jarním utkání druhé nejvyšší soutěže remizovali s Chrudimí 0:0.

Fotbalisté Táborska (v modrém) odstartovali jarní část druhé ligy bezbrankovou remízou s Chrudimí. | Foto: FC Táborsko

V 17. kole F:NL se Jihočeši rozešli doma s Chrudim bezbrankovým smírem a připsali si šestou remízu v sezoně.

Jenže FC Silon chtěl z utkání vytěžit více. Šancí na vstřelení branky měl požehnaně. Například v 61. minutě. Z křídla výborně centroval Plachý, na vzdálenější tyči si míč ve vzduchu našel Šašinka, ale do sítě si jeho hlavička cestu nenašla. Za dvě minuty Svatek s Osmančíkem předvedli pěknou kombinací a druhý jmenovaný následně přihrával proti noze nabíhajícímu Sojkovi. Jeho zakončení z první ale srazila obrana Chrudimi na roh. To byla další škoda pro domácí tým.

V zápase Táborsko zvítězilo na střely 8:4, bohužel pro domácí žádná neměla gólový efekt. Už v prvním poločase Jihočeši pálili: v 6. minutě dobře netrefil míč v nadějné pozici Svatek, v 10. minutě Osmančík mířil asi metr vedle tyče, ve 24. minutě po závaru Sojka v tísni vyzkoušel pozornost brankáře Flodera. Po změně stran přišly dvě zmíněné velké táborské příležitosti, pak to ještě zkoušel v 69. minutě Kateřiňák lobem. Zteče Floderovy branky byly marné.

„Bylo znát, že jde o první zápas, bylo to takové opatrnější. Nastoupili jsme bez pěti stabilních hráčů z podzimní části, ale zvládli jsme to takticky dobře. Nechybělo nasazení ani bojovnost. Defenzivu jsme zvládli dobře, Chrudim neměla jedinou příležitost, směrem dopředu bych si však představoval více odvahy a agresivity. Přesto jsme měli dvě tři velmi dobré možnosti. Hlavně ta Šašinkova hlavou volala po gólu, to se musí proměnit. Takové zápasy se vyhrávají na jediný gól. Je to škoda, ale věřím, že naše výkonnost půjde nahoru,“ konstatoval trenér Táborska Roman Nádvorník.

FC Silon Táborsko – MFK Chrudim 0:0

Rozhodčí: Kvítek – Novák, Černoevič. ŽK: 3:2 (Osmančík, Nsunzu, P. Novák – Mašek, Langhamer). Diváci: 917.

Táborsko: Pastornický – Osmančík, Sunzu, Novák, Plachý – Kateřiňák, Kopřiva – Kalousek (5. Svatek, 90. Koné), Sojka (79. Kopáček), Zeman – Šašinka.

Chrudim: Floder – Čolić, Míka, Toml, Novotný – Skwarczek, Jan Řezníček – Kesner (82. Látal), Langhamer, Záviška (90.+3. Kosek) – Mašek.