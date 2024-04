Jsem rád, že se mi vyhýbají zranění. Dále jsem rád, že mám od trenéra důvěru, kterou se mu snažím vracet maximálními výkony. Vážím si toho. Důležitým předpokladem je, že jsem zdravý.

Jak vnímáte remízový výsledek 1:1 v uplynulém utkání v Příbrami?

Myslím si, že bod nakonec bereme. Vždycky jdeme do utkání s tím, že chceme získat tři body. Venku jsme dlouho nebodovali naplno, škoda, že se nám to nepodařilo v Příbrami. Šance jsme na to měli. Nehráli jsme špatně, ale bohužel to na vítězství nestačilo.

V záloze v Příbrami nebyl vykartovaný Jiří Kateřiňák. Jak moc scházel?

Samozřejmě, že nám chyběl. Je to nadprůměrný hráč. Ale ostatní kluci mají také vysokou kvalitu, takže jsme ho nahradili. Určitě nám však chyběl v mezihře, ve výstavbě hry. Tak to ale ve fotbalovém životě chodí, musíte si umět poradit s absencemi.

Jaký byl zápas v Příbrami konkrétně pro vás, jaké jste dostal od trenéra pokyny?

Snad můžu mluvit i za parťáka Sunzua. Měli jsme se zaměřit na pohyb bez míče a na Josefa Hušbauera, který sice už není tak pohyblivý, ale jakmile dostane kousek prostoru, je stále výborný. Vzhledem k tomu, že Ngosa je o něco defenzivnější, měl jsem na starost víc ofenzivu.

Takže, jak jste si zaútočil?

Prvních pětadvacet minut jsem se snažil podporovat útok, dávat míče do vápna, ale pak už jsem spíše držel střed hřiště, aby tudy hráči Příbrami nepronikali. Mrzí nás, že se nám nepodařilo vstřelit druhý gól, věděli jsme, že na to máme.

V tabulce jste na třetím místě soupeřům kromě Olomouce B trochu odskočili. To je fajn, ne?

Máme tam teď trochu bodový polštářek, ale pořád si říkáme, že bodů jsme mohli mít ještě více a postavení mohlo být ještě výraznější. Jsme ale rádi, že jsme stále na třetím místě. Druhá liga je strašně vyrovnaná, také soupeři ztrácejí. My se budeme snažit i nadále poctivě pracovat a připisovat další body do tabulky.

Další body můžete připsat doma v sobotu 27. dubna proti Líšni. Jaký to bude soupeř?

Je to zarputilé mužstvo, které hraje v bloku, organizovaně. Spoléhá se na standardní situace, má na to urostlé hráče.

Doma na Kvapilce je vaše mužstvo silné. Jaká je to výhoda?

Velká, určitě budeme usilovat o to, abychom tu zase zvítězili. Poženou nás diváci. Ceníme si jejich podpory. Věřím, že je nezklameme.

Když jsme u diváků, kolik bych jich podle vašeho názoru mělo chodit v Táboře na fotbal, aby to odpovídalo tomu, že hrajete o špičku druhé ligy?

Předně chci s velkým respektem říct, že si vážíme každého, kdo si koupí vstupenku a fandí nám. Obzvlášť si vážíme těch, kteří za námi jezdí ven jako teď do Příbrami. Klobouk dolů před nimi. Hrajeme nahoře, myslím si, že předvádíme atraktivní fotbal. Bavíme se o tom s klukama v kabině. Víme, že na hokej chodí v Táboře tři a půl, někdy čtyři tisíce diváků, což hokejistům moc přejeme. Domnívám se, že našim výkonům by odpovídala návštěva patnáct set až dva tisíce diváků. Uvidíme, kolik diváků dorazí na zápas s Líšní. Přejeme si, aby jich bylo co nejvíce.