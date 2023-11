Byl to jeden z více náročných zápasů, jednu chvíli jsme byli nahoře a za chvíli zase dole. Dukla je silný soupeř a na jejím domácím hřišti jsme se dost naběhali.

Dukla Praha byla druhá v tabulce, Táborsko třetí. Jak moc vás mrzelo, že jste Duklu nemohli ani v případě vítězství předstihnout?

To, že jsme nemohli Duklu předstihnout i v případě vítězství, jsme věděli. Ale spíše nás mrzí, že jsme se na ni nedotáhli. Mohli jsme být v závěsu o jeden bod.

Duklu jste měli nastudovanou. Překvapila vás něčím, nebo vše běželo podle taktického plánu?

Ano, na Duklu jsme se připravovali. Věděli jsme přesně, co máme dělat, a podle mého šlo vše podle plánu. Jednalo se o taktickou bitvu.

Stále jako tým držíte pro třetí, barážovou příčku. Je to podle vaše názoru nad plán, nad očekávání?

To, že jsme takhle vysoko, je týmová práce a jsme za to velmi rádi. Takto dobře poskládaný tým dlouho v Táborsku nebyl, tedy alespoň za dobu, co zde hraji.

Táborsko se pyšní velmi pevnou defenzivou: v 15 zápasech jen 13 inkasovaných gólů. Jak vnímáte obrannou činnost týmu vy jako bek?

Jsme takovou skálou při cestě soupeře na branku. Snažíme se, co nejvíce to jde, zabránit soupeři ve skórování. Pokud se dostanou přes nás, tak se musí ještě vypořádat s Pastou (brankář Pastornický, pozn. red.), který nás podrží i v těch nejdůležitějších momentech.

Vy sám máte v nohách 1350 minut v podzimních utkáních druhé ligy, nechyběl jste na hřišti ani minutu. Čemu za to vděčíte?

Určitě na prvním místě zdraví, bez kterého by to nešlo. Pak samozřejmě trenérovi, který mi věří.

V neděli 12. listopadu pojedete k podzimní derniéře na Žižkov proti béčku Spartě. Jak vy jako někdejší "sparťan“ tento zápas vnímáte a co bude třeba udělat pro vítězství?

Zápas budu vnímat úplně stejně jako zápas s Duklou, kde mě přivedli k fotbalu. S jediným rozdílem, že ve Spartě jsem hrál delší dobu. Bude to pro mě jeden z prestižnějších zápasů. Hlavní bude nedostat pokud možno žádný gól nebo jich dát více než soupeř.