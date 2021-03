Toto utkání se mělo hrát původně v neděli 14. března, ale vzhledem k výše uvedeným důvodům bylo odloženo až na tento víkend. Zahajovací hvizd střetnutí zazní na Kvapilce v 16 hodin.

„Náš tým by se dal rozdělit na tři skupiny: na hráče, kteří měli covid už loni, na ty, co ho prodělali teď, a na ty, co ho dosud neměli,“ uvedl kouč Táborska Miloslav Brožek. „Tyto skupiny se budeme snažit od sebe co nejvíce oddělovat. I v době karantény zdraví hráči plnili individuální tréninkové plány, ale taková příprava je v zásadě velmi omezená. Skupinový trénink nic nenahradí,“ dodal trenér.

V tuto chvíli nedokáže odhadnout, v jakém fyzickém stavu mužstvo po karanténě bude. Zápasy přitom půjdou rychle za sebou. Po Chrudimi se Táborsko vydá už na Velký pátek 2. dubna do Ústí nad Labem a pak ho ještě čeká domácí dohrávka s Vyšehradem.

S Vyšehradem doma ve středu 7. dubna

Odložené mistrovské utkání s FC Slavoj Vyšehrad, původně plánované na 21. března, odehraje mužstvo Táborska ve středu 7. dubna od 16.30 hodin.