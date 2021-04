Ačkoliv výsledek předposledního týmu tabulky na východě Čech nevyznívá lichotivě, výkon jeho notně pozměněné sestavy proti velkému favoritovi si kritiku rozhodně nevysloužil.

„Do utkání jsme vstoupili dobře. V pěti minutách jsme šli dvakrát sami na bránu, Nielsen se při jednom protiútoku navíc zranil, další příležitost měl ve 30. minutě Majka, naše bolest v ofenzivě ale pokračuje,“ litoval po zápase trenér Miloslav Brožek. „Chtěli jsme hrát ze zatažené obrany, zkrátit vzdálenosti, abychom eliminovali záložník formaci soupeře. Zápas rozhodly dvě penalty, přičemž ta první vznikla po naší hlouposti, kdy jsme faulovali hráče, který byl na cestě od naší branky. Druhá penalta byla za ruku, náš hráč se mi dušoval, že to byla hruď, ale musíme to přijmout. Hradec má velmi dobrý tým, do druhé penalty jsme s ním hráli ale poměrně dobrý zápas,“ dodal kouč FC MAS Táborsko.

Hosty za výkon pochválil asistent hradeckého trenéra Ondřej Prášil: „Po minulých třech výhrách to z pohledu nastavení hlavy byl nejtěžší zápas. Táborsko hrálo ze zatažené obrany, vyráželo do brejků, což ukazovalo hlavně v úvodu zápasu. Nebylo to lehké utkání, ale kluci ho zvládli perfektně,“ vyzdvihl.

Zápas prakticky rozhodly dvě penalty, které obě proměnil Jakub Rada. „Soupeř byl urputný, penalty nám pomohly. Kopal jsem obě a zvlášť při té druhé už to byla hra nervů, tak jsem míč zvedl víc, lépe řečeno tak akorát,“ usmíval se úspěšný exekutor.

Táborsko po dobrém startu do jarní části sezony teď dvakrát v řadě prohrálo a zítra v boji o záchranu proti Blansku chce vyhrát. „Až do druhé penalty jsme v Hradci hráli dobrý zápas. Mít lepší útočnou fázi, mohli jsme pomýšlet na lepší výsledek. Ale v ofenzivě se nám nedaří,“ stýskal si trenér Brožek. „Pro nás teď začínají klíčové boje, na ty se musíme zaměřit,“ podtrhl před veledůležitým nedělním domácím zápasem s Blanskem lodivod Táborska.