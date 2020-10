V létě se odchovanec pražské Sparty stal posilou Táborska, kam přestoupil jako amatér. „V Anglii jsem byl skoro dva roky, ještě si tam na dálku dodělávám bakaláře. Hrál jsem sice “pouze” univerzitní ligu a sedmou anglickou ligu, ale jsem si jist, že mnozí z této úrovně by u nás zvládli první nebo druhou ligu. Někteří z mých spoluhráčů za sebou měli zajímavé kariéry i v Premier League,“ říká Jiří Boula, který se nejčastěji pohybuje na postech středního záložníka. Fotbalová terminologie teď používá označení „šestka“ nebo „osmička“.

O angažmá v Anglii řekl, že se tam začíná nanovo, nikoho nezajímá, že jste přišel ze Sparty. „Na to, že jsem přišel ze Sparty, nikdo neslyšel, svoje místo si musíte vybojovat, nikdo vám nepomůže. Sedmá anglická liga je hodně soubojová, vyžaduje odolnost. Tamní pojetí hry je silové, v tom mi Anglie pomohla i pro adaptaci na druhou českou ligu, která patří k nejsoubojovějším soutěžím v Evropě. V Anglii zjistíte kolik fotbalistů je na podobné úrovni, je tam mnohem větší konkurence.“

A jak se udál přestup do Táborska? „Volal jsem svému kamarádovi a bývalému spoluhráči Vaškovi Pencovi, kterého znám ze Sparty. Vašek už v Táborsku působil. Měl jsem dobré reference na trenéra Brožka i na samotný klub. Když jsem se vrátil z Anglie, byl jsem ještě měsíc na Spartě, což byl jeden z důvodů, proč trval přestup déle a nestihl jsem letní pohárové utkání v Soběslavi, ale naštěstí se vše zvládlo před prvním ligovým zápasem,“ popsal Jiří Boula.

On jako obyvatel Prahy do Tábora dojíždí s celou ekipou hráčů z hlavního města klubovým autem. „V kabině je skvělá parta, musím říct, že se to jen tak nevidí, není to všude pravidlem. Hlavní slovo mají samozřejmě tři mazáci: Navrátil, Kučera, Musiol. Škoda, že jsme dosud nenasbírali v soutěži více bodů, protože herně to podle mého názoru špatné není,“ uvedl Jiří Boula, kterého mile překvapilo zázemí klubu v Kvapilově ulici i v areálu Soukeník.

V Táborsku Jiří Boula nastoupil v sestavě hned v prvním kole proti Viktorce Žižkov, pak byl v Chrudimi vyloučen po druhé žluté kartě, kterou považuje za nespravedlivou a byla i vyhodnocena jako chybným rozhodnutím rozhodčího. Na trávník se vrátil v remízovém duelu v Prostějově. „S Hradcem Králové jsem hrál až druhý poločas. Klub přivedl nového středního záložníka Modoua, s nímž se asi budu prát o sestavu. Konkurence je zdravá,“ ví Jiří Boula, který je rád, že svůj další fotbalový osud spojil s FC MAS Táborsko. Teď on i jeho spoluhráči čekají, kdy se opět rozjedou profesionální soutěže.