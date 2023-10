Táborsko vstřelilo v utkání s Olomoucí celkem šest branek. Říkalo se, že až se to odšpuntuje, někdo to odskáče. Jak moc jste rádi?

Určitě se nám ulevilo, v předchozích několika zápasech jsme dali maximálně jeden gól nebo jsme ho nedali vůbec. Proti Olomouci do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Moc si toho vážíme a jsme rádi.

V duelu jste byl střelcem, jak se to seběhlo?

Je to můj první gól v sezoně. Bojan Dordić měl na levé straně balon, dával centr do vápna. Říkal jsem Varymu (spoluhráč Varačka), ať hru strne doprostřed nebo na přední tyč a udělá mi tak prostor. Musím vypíchnout ´geniální´ asistenci Kuby Šašinky, který míč netrefil šajtlí a balon se pak dostal ke mně.

V utkání naběháte spoustu kilometrů, patříte v týmu k nejlepším?

Každý zápas jsme pod kontrolou, známe všechna možná data. Řada lidí mi říká, že běhám až moc. Ale ve výsledku to až tak dramatické není, kolikrát má třeba David Skopec víc. U mě to jenom tak vypadá.

Měli jste před zápasem v hlavách, že v případě vítězství může mužstvo být až na barážových příčkách?

Kdo říká, že nesleduje tabulku, tak lže. Věděli jsme, jak se to nahoře pohybuje. Jak se říká, jdeme zápas od zápasu, každý zápas chceme vyhrát.

Zápas s Olomoucí B skončil 6:2. Kdyby byl výsledek 6:1, byli jste třetí, takhle jste o gól čtvrtí. Vadí to?

V kabině to jednou padlo. Říkal jsem Davidovi Skopcovi, že je to pro nás další motivace, to znamená být ve špičce. Musíme být vytrvalí a pořád pracovat. Chceme se tabulkou posunovat výše a výše.

Za stavu 6:0 jste dvakrát inkasovali. Došlo k podcenění?

První gól trefil ten kluk z Olomouce parádně. S tím se nedalo nic dělat. Maximálně jsme mohli jít do skluzu proti míči, více zhustit hřiště. Druhý gól byl určitě laciný, tam asi lehké podcenění bylo.

Další utkání vás čeká po reprezentační pauze 21. října v Opavě. Co zažijete v tomto cyklu?

Plán na reprepauzu máme. Někdo doléčí zranění, jsme trochu rozkopaní, někdo, kdo potřebuje, tak dotrénuje. Program je daný. Pomalu se budeme zaobírat Opavou.

Do Opavy je to pěkná dálka. Určitě tam nepojedete prohrát, že?

Určitě ne. Bude to na druhou ligu dobrý zápas. Opava má pěkný stadion, je tam skvělá atmosféra. Určitě tam pojedeme bodovat.