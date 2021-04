Na rozdíl od předchozího duelu u Jordánu si tentokrát připnou na dresy visačku favorita hosté z Moravy. Ti v novém kalendářním roce plynule navázali na výtečný podzim a ze čtyř druholigových utkání vytěžili 9 bodů, což je katapultovalo na třetí příčku a tudíž i do boje o postupovou první pozici. Jedinou, a dost nečekanou letošní újmu připravilo Prostějovským mužstvo z Vlašimi. Na domácím pažitu jim v zápase s tímto soupeřem nestačily ani tři vstřelené branky a po závěrečném hvizdu se jen těžce smiřovali s porážkou 3:5.

Navzdory nesporné síle soupeře mohou Táborští vlétnout do nedělního souboje bez přehnaného ostychu. Sami ve svých letošních vystoupeních ukázali, že to myslí s cestou za záchranou soutěže vážně. Po vítězství ve Vlašimi a s Vyšehradem doprovázených remízami s Chrudimí a v Ústí nad Labem přistálo na jejich kontě osm cenných bodů a čekají na svého prvního jarního přemožitele.

Už v prvním vzájemném střetnutí této sezony dokázali s Prostějovem bodovat, když na jeho stadionu urvali remízu 1:1. Bod jim proměněnou penaltou zachránil Martin Kučera, který se ale v zimě přestěhoval do divizního Lomu. Za zmínku stojí emoce, kterými byl prostějovský duel doslova nabitý. Oba celky nakonec dohrávaly bez dvou vyloučených hráčů. Na straně Jihočechů viděli červené karty Zbyněk Musiol a Emmanuel Tolno.

Právě poslední jmenovaný představuje pro hráče Prostějova největšího „strašáka“; právě on se podílel na čtyřgólové rozborce Vyšehradu třemi vstřelenými góly. Tento probuzený snajpr by na trávníku v domácím dresu chybět neměl, přesto hlásí soubor trenéra Miloslava Brožka i jednu nemilou ztrátu: zraněné koleno ze středečního utkání nepustí do hry Petra Plachého. Ostatní muži z táborské party jsou v pořádku, mají v kapse negativní testy na covid a jsou připraveni porvat se s třetím týmem tabulky o prodloužení lichotivé bodové šňůry.