V anketě na Facebooku vás fanoušci zvolili hráčem domácího utkání proti Olomouci B (6:2), co tomu říkáte?

Jsem velice rád, že mě fanoušci zvolili nejlepším hráčem domácího utkání proti Olomouci. Každopádně si však myslím, že mnohem důležitější byly výhra a týmový výkon, které jsme předvedli. Hlavní bylo, že jsme získali tři body, které jsme chtěli nechat doma.

Začátkem října jste nám v rozhovoru řekl, že vás trápí nulová střelecká položka u vašeho jména, což po utkání s Olomoucí B už neplatí. Jak moc vás dva góly potěšily?

Góly mě velice potěšily, jsem rád, že jsem se konečně trefil. Doufám, že v tom budu pokračovat, že na to naváži třeba v dalším utkání venku proti Opavě. Vím, že to tam bude těžké utkání. Přesto věřím, že zápas tam můžeme zvládnout. Určitě pojedeme do Slezska s cílem bodovat.

Nemyslel jste si proti Olomouci i na hattrick?

Měl jsem tam ještě jednu šanci, kdy jsem mohl vstřelit třetí gól, ale nijak jsem se na hattrick v zápase nesoustředil.

Jakou náplň mají tréninky během 14denní reprezentační pauzy?

Měli jsme trochu jiné tréninky, odlišné od té předchozí zářijové reprezentační přestávky. Byl to náročnější program, ale na konci prvního týdne jsme lehce zvolnili, což jsme všichni potřebovali. Trenér na nás viděl, že toho máme hodně. Jsme však plně připraveni na venkovní utkání v Opavě.

Máte tedy už v hlavách nadcházející utkání v Opavě, které se odehraje 21. října? O čem přemýšlíte? Jaký to bude soupeř? Bude pro vás osobně něčím speciální?

Osobně jsem už nad tímto střetnutím lehce přemýšlel. Bude to rozhodně náročný duel, Opava je doma velice silným týmem. Na konci přestupového období přivedla dva hráče, kteří jí rozhodně pomůžou. Opavští mají silný tým a na domácím hřišti budou nepříjemní. My tam pojedeme jednoznačně bodovat. S ničím speciálním do toho zápasu nepůjdu, i když tam pár hráčů soupeře znám.