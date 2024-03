Zvláštní zápas zažil 19letý ofenzivní hráč fotbalistů druholigového Táborska Pavel Svatek při jarní domácí mistrovské premiéře proti Chrudimi, které skončilo bezbrankovou remízou. Na hřiště šel v 5. minutě utkání, když vystřídal indisponovaného spoluhráče.

Pavel Svatek (vlevo) v utkání s Chrudimí, v němž Táborsko doma remizovalo 0:0. | Foto: FC Táborsko

Po duelu byl tento hráč z Mladé Vožice, kde s fotbalem začínal, vyhlášen za domácí tým nejlepším hráčem a získal předplacenou kartičku od partnera utkání na samoobslužnou myčku aut.

„Ještě jsem ji nevyužil, nebyla příležitost. Řidičák i auto mám, jakmile bude čas, půjdu auto umýt,“ usmál se vytáhlý mladík, který přiznal, že jít na plac v 5. minutě je trochu nepříjemné.

„Nečekal jsem to, byl to šok. Je těžké dostat se rychle do zápasu, ale snad se mi to povedlo. Jsem rád za každou příležitost na hřišti,“ řekl forvard, který bude slavit 20. narozeniny až letos před Vánoci.

Hned po dvaceti sekundách pobytu na hřišti dostal Pavel přihrávku z levé strany, mohl gólově zakončit, ale míč dobře nezasáhl. „Dalo se to trefit líp, bohužel mi to tam nespadlo.“

Bezgólový výsledek FC Silon Táborsko udržel na třetím místě tabulky F:NL. Pavel Svatek je přesvědčen, že v utkání s Chrudimí měl jeho tým na to, aby vyhrál.

„Když se podíváme na tabulku, vidíme, že všechna mužstva ztrácejí, Vyškov prohrál v Kroměříži. Nakonec bod bereme, ale chtěli jsme samozřejmě víc. Některou ze šancí jsme měli dotáhnout, příležitosti jsme na to měli. Možná jsme měli být odvážnější."

Táborsko se v sobotu 9. března představí v 18. kole na hřišti ambiciózní a v tabulce čtvrté brněnské Zbrojovky. Ta v jarní premiéře remizovala na stadionu pražské Dukly 3:3.

„Nečeká nás tam nic jednoduchého, respektujeme silného soupeře, ale také tam nepojedeme s poraženeckou náladou. Určitě se chceme porvat minimálně o bod,“ míní talentovaný fotbalista.

Střetnutí se bude na stadionu v Králově poli pod umělým osvětlením, protože čas výkopu je v 18 hodin. „Moc utkání pod světly jsem neodehrál. Pro mě osobně je to něco jiného než za denního světla. Uvidíme, neslyšel jsem ale od spoluhráčů, že by to byl zásadní rozdíl.“