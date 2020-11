Branky: 87. Habusta, 88. Stáňa, rozhodčí: Dubravský – Dresler, Podaný, ŽK: 4:2 (8. Attah, 58. Hýbl, 69. Cienciala, 80. Habusta – 10. Navrátil, 86. Havrda.

FK Fotbal Třinec: Pastornický – Celba, Gáč, Janoščín, Hýbl – Habusta, Vaněk I. (90+2. Foltyn) – Cienciala (90. Bolf), Weber (46. Stáňa), Javůrek (55. Samiec) – Attah (55. Akulinin).

FC MAS Táborsko: Slávik – Dybala, Penc, Navrátil (46. Icha), Havrda – Schramhauser, Kučera – Plachý, Čapek (87. Brabec), Tolno (72. Vozihnoj) – Majka (81. Musiol).

Když táborští hráči v sobotním domácím utkání s Varnsdorfem utržili kruté k.o. v nastaveném čase a poté smutně přihlíželi radosti soupeře z výhry 2:1, zřejmě nikdo si nepřipouštěl, že by se podobné chvíle mohly hned v následujícím střetnutí opakovat. „Taková prohra je pro nás výzvou. Buď nás to poznamená do dalších zápasů, nebo ukážeme, že jsme silní. Věřím svému mužstvu, že se z toho oklepe a příště svou sílu ukáže,“ prohlásil po sobotním utkání trenér Miloslav Brožek. Bohužel pro něj i jeho družinu to ani tentokrát nedopadlo dobře…

Na třineckém trávníku to dlouho vypadalo na bezbrankový smír, který se urodí z nepříliš pohledného a upracovaného duelu. Osud utkání ovšem s Jihočechy znovu mocně zamával. V 87. minutě inkasovali po zdánlivě zažehnaném nebezpečí při standardní situaci soupeře a jen o minutu navázal na Haburdův gól Stáňa, který ztrestal chybu brankáře Slávika – 2:0. Po závěrečném hvizdu propuklo nadšení třinecké družiny vedené známým koučem Františkem Strakou, zatímco hosté balili na hodně smutnou cestu domů.

Třinec se díky tříbodovému zisku přehnal přes Táborsko a usadil se na 10. místě, celek od Jordánu se ve vyrovnaném pořadí propadl na předposlední příčku. V sobotu od 13.30 hodin hostí na "Kvapilce" Líšeň, která po výhře 4:2 nad Vyšehradem poskočila na 3. pozici.