Fotbalisté Táborska nenašli ani v předposledním letošním střetnutí Fortuna národní ligy ztracený konec vítězného provazu a počtvrté v řadě opouštěli druholigovou arénu s nepořízenou. Tentokrát je rozesmutnila středeční těsná porážka 1:2 v Jihlavě.

Fotbalové utkání 11. kola FNL mezi FC Vysočina Jihlava a FC MAS Táborsko. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Sestava táborského týmu doznala před jihlavským duelem několika změn, ani ty ji ale nakonec nedovedly k úspěchu. Utkání přitom začalo pro Jihočechy slibně, pevně se ujali otěží hry a ve 30. minutě se díky vydařené akci zakončené mladíkem Vozihnojem zaslouženě ujali vedení. Domácí Vysočina ovšem přispěchala s bleskovou odpovědí. Už dvě minuty po inkasované brance našel trestný kop Smejkala na zadní tyči nedůsledně pokrytého Červa a bylo vyrovnáno – 1:2. V předchozích zápasech srazila hráče Táborska do kolen branka inkasovaná v samém závěru střetnutí, tentokrát utržili klíčový úder už na sklonku prvního poločasu – další domácí centr do vápna neomylně přetavil ve druhý gól Jihlavy Shudeiwa a celek od Jordánu čekal smutný odchod do šaten.