Branky: 7. Fábry – 18. Penc, 28. Navrátil, rozhodčí: Hrubeš – Vejtasa, Bureš, ŽK: 2:1 (41. Souček, 70. Hadaščok, 74. Kovernikov – 89. Boula), 106 diváků.

FK Dukla Praha: Kinský – Souček (42. Barac), Piroch, Fišl (46. Kovernikov), Chlumecký – Kott (72. Kozel), Doumbia – Faleye (42. Hadaščok), Krunert, Buchvaldek – Fábry (72. Ayong).

FC MAS Táborsko: Pecháček – Almeida, Navrátil, Penc, Tusjak – Vozihnoj (66. Havrda), Boula, Ndiaye, Liepa (23. Majka) – Čapek (87. Pinc), Provazník (87. Plachý).

Už v 7. minutě stihl Jihočechy pohroma v podobě gólu Fábryho, kterého našel na malém vápně přesný centr Součka – 1:0. Gólový direkt táborské hráče neuspal, a naopak po něm procitli do příjemné ofenzivní reality. Krásnou přímočarou akci na jeden dotek ještě Čapek tváří v tvář brankáři Kinskému ve vyrovnání nepřetavil a v síti neskončila ani dorážka Liepy, už při následném rohu ale dostal od zadáků Dukly příliš prostoru Penc a vrátil skóre rovnovážnou podobu – 1:1. O deset minut později vybuchla lavička hostů nadšením podruhé po situaci, která se podobala té předchozí gólové jako vejce vejci. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát Táborští zahráli rohový kop z opačné strany hřiště a míč usměrnil hlavou do sítě druhý z hostujících stoperů, kapitán Navrátil – 1:2. V závěru poločasu se obsadil do role velkého hrdiny střetnutí táborský brankář Pecháček. Ve 38. Minutě fantasticky zlikvidoval samostatný únik Fábryho i následnou střelu z dálky z kopačky Chlumeckého a o tři minuty později vytěsnil do bezpečí dělovku Faleyeho.

Klíčové okamžiky v podání defenzivních opor Táborska se ukázaly být pro osud zápasu zcela klíčové. Pražané se za celý druhý poločas dostali do jediné vážnější příležitosti, ale Hadaščok z velmi slibné pozice přestřelil Pecháčkovu branku. Další ofenzivní úmysly hráčů Dukly už táborští fotbalisté zlikvidovali včas, a přestože už sami Kinského výrazněji nevystrašili, odvezli si z Julisky mimořádně cenné tři body.

Dvě kola před koncem soutěže má celek Táborska na předposlední Blansko k dobru čtyři body a v sobotním domácím duelu s Vlašimí (15.00) si může definitivně pojistit účast v příštím ročníku FNL.