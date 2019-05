České Budějovice – Ještě pět kol zbývá do konce letošního ročníku druhé ligy – a v každém z nich, byť o tom nahlas nikdo na Střeleckém ostrově nechce příliš mluvit, mohou fotbalisté Dynama už slavit.

David Ledecký to nemá snadné (takto ho atakoval sokolovský Ševčík), ale Hradci na podzim dal tři góly. Uspěje i v páteční odvetě? | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Dobře víme, oč hrajeme,“ před odjezdem k pátečnímu střetnutí do Hradce Králové konstatoval trenér David Horejš. „Máme teď pět mečbolů,“ uvedl po vítězství 1:0 se Sokolovem autor vítězného gólu Peter Grajciar.



Matematika totiž hovoří jasně: Dynamo má v čele tabulky na druhou Jihlavu náskok dvanácti bodů, a protože i Jihlava hraje se Žižkovem už v pátek večer od 18 hod., je jasné, že pokud by Horejšovi muži dnes uhráli více bodů než Jihlava, čtyři kola před koncem soutěže by už slavili přímý postup do I. ligy!



Jenže na fotbalisty Dynama čeká v Hradci Králové silný soupeř. „Ve II. lize jeden z nejsilnějších vůbec,“ zdůraznil trenér Horejš, dle něhož Hradec jako aspirant postupu do baráže o ligu bude před svými fanoušky chtít určitě bodovat. „V Hradci je celá řada kvalitních a zkušených fotbalistů,“ má budějovický kouč na mysli zřejmě třeba pětatřicetiletého gólmana Radima Ottmara, jenž má v sezoně na svém kontě už dvanáct vychytaných nul.



„Víme, o co nám jde,“ uvedl i hradecký brankář pro klubový web a pak upřesnil: „Už bychom neměli ztrácet body,“ připomněl, že Hradec sice drží třetí příčku, ze šesti posledních utkání však vyhrál jen doma s Chrudimí.



Dynamo by v Hradci Králové mělo mít k dispozici až na dlouhodobě zraněného Marečka všechny své hráče. A možná i včetně rekonvalescenta Matěje Mrsiče! „Na celý zápas zřejmě ještě ne, ale v průběhu utkání by možná naskočit už mohl,“ přemítal trenér Horejš a dodal, že naopak hrát nemůže Ladislav Martan, jenž do Dynama přišel v zimě právě z Hradce. „Jde o dohodu klubů při jednání o přestupu,“ vysvětlil trenér Dynama. „Pevně věřím, že ti hráči, kteří v Hradci nastoupí, udělají maximum pro to, abychom navázali na předchozí vítězná utkání,“ ujistil David Horejš.



TÁBORSKO S ÚSTÍM

Fotbalisté Táborska v boji o záchranu se střetnou doma v neděli s Ústím (17 .00).