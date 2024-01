Svátky jsem strávil doma s rodinou. Bydlím ve vesnici kousek za Benešovem u Prahy. Snažil jsem se být v klidu, v pohodě, protože podzim byl dlouhý a teď je před námi náročná zimní příprava. Ta není mezi hráči zrovna moc oblíbená. Prosincové volno určitě prospělo.

Profesionální fotbalista se i v době volna udržuje ve formě, musíte odběhat předepsané penzum kilometrů podle aplikace…

Každý fotbalista to má během dovolené jinak, je to hodně individuální. Snažím se zahrát si nějaké fotbálky, ale odpočinek je důležitý. Samozřejmě, že posledních sedm dní dovolené je nutné zahájit individuální přípravu přes aplikaci, která nás hlídá a nedá se obelhat.

Rok 2024 už vstoupil do našich životů. S jakým osobním přáním do něho jdete vy?

Utíká to, letos mi bude 32 let. Takže mým hlavním osobním přáním je, aby se mě drželo zdraví. Co se týče celého našeho týmu, tak jsme na třetím místě tabulky. Chtěl bych, abychom byli první, ale jsem realista, takže cílem je třetí místo udržet.

Říkal jste, že zimní příprava není mezi hráči moc oblíbená. Platí to i pro vás?

Problém zimní přípravy je, že se většinou odehrává na umělé trávě, což není pro nohy a pro klouby obecně nic moc. Zimní příprava druhé ligy je navíc dlouhá. Ve 20 letech jsem ji snášel lépe, teď si musím na umělce více hlídat zdraví.

Nemyslíme si, že jste starý, ale hráči přes 30 let musejí o své tělo více pečovat, že?

Když jsem začínal v profesionálním fotbalu, starší hráči říkali, že všechno více bolí a že musejí více dbát na regeneraci. Mohu potvrdit, že ve vyšším věku se hůře regeneruje, musíte být pečlivější.

Když se podíváme na statistiku podzimu, u vašeho jména je nula gólů, ale na obránce máte jen dvě žluté karty. Co tomu říkáte?

Nula gólů mě mrzí, ale třeba nějaký přijde na jaře. Dvě žluté karty považuji za úspěch, žádný hráč nechce stát kvůli žlutým kartám. Snažím se při soubojích nefaulovat, být u protihráče včas, být u něho blízko, abych ho nemusel nahánět a pak si třeba skluzem vysloužit napomenutí.

Za dva měsíce vás čeká doma mistrovské utkání s Chrudimí. V jakém rozpoložení by mužstvo Táborska mělo být?

Myslím si, že naše mužstvo je v dobrém rozpoložení už teď. Máme velmi dobrý tým, který jednoznačně má na to hrát v TOP5. Když si pomyslím, že jsme v některých zápasech doma body ztratili, mohli jsme na tom být ještě lépe než třetí. Zápas s Chrudimi bude důležitý, budeme chtít jaro dobře začít. První jarní zápas doma potřebujeme zvládnout.

Co byste do letošního roku popřál klubu FC Silon Táborsko?

V klubu působím s přestávkami už dlouhou řádku let. Vidím, jak to tu jde rychle dopředu. Přeji mu, abych stále šel zvolenou cestou, aby se podmínky zlepšovaly krok po kroku. Je mi však jasné, že všechno záleží na financích.