Fotbalisté Táborska v závěrečném utkání před startem jarní části Fortuna: Národní ligy prohráli v tréninkovém centru Strahov béčku pražské Sparty 1:3.

Fotbalistům Táborska generálka na start II. ligy nevyšla a béčku Sparty podlehli 1:3. | Foto: FC Táborsko

Táborsko do Prahy přijelo bez několika zraněných hráčů, pro trenéra Nádvorníka to nebylo vůbec jednoduché. Lodivod Táborska navíc ví, že pro první mistrovský zápas tým oslabí ještě karetní absence.

Do vedení na Strahově mohlo jít Táborsko, Svatkova dalekonosná a tečovaná střela ve 14. minutě však orazítkovala břevno nad gólmanem Surovčíkem, kterého odražený míč ještě trefil. Domácí poprvé gólově uspěli ve 35. minutě po rohovém kopu, kdy se prosadila slovenská posila Uhrinčať.

Hlavně ve druhém poločase byla Sparta B lepším týmem, ale i Táborsko mělo své příležitosti. Jedinou branku Jihočechů vstřelil v 72. minutě Zeman. V této situaci míč propadl za sparťanskou obranu, dostal se k Šašinkovi, který zkoušel kličku brankáři. Neuspěl, ale míč dorazil do sítě Zeman, který vyrovnal na 1:1.

Jenže letenští mladíci si vedení vzali vzápětí zpět, i když šťastný střelec Mejdr asi spíše přihrával. Porážku pečetil osm minut před koncem Hranoš, který dorazil ránu spoluhráče skvěle chycenou Pastornickým. V samotném závěru mohl skóre zápasu upravit zblízka hostující Kalousek, ale vychytal ho gólman.

„Spokojeni být nemůžeme. Soupeř měl lepší pohyb, my se báli hrát, špatně jsme dostupovali protihráče. Někteří hráči navíc neměli ten správný drajv. Takhle se rozhodně prezentovat nechceme. Bylo tam prostě víc špatných okamžiků než těch dobrých a před startem jarní části je to pro nás varování. Navíc máme problém s tím, že v úvodním kole nemůžeme počítat se třemi vykartovanými hráči a jednoho máme zraněného. Ale musíme to nějak zvládnout a uspět,“ konstatoval po nevydařené generálce trenér Táborska Roman Nádvorník.

Fotbalisté FC Silon v jarní druholigové premiéře přivítají na táborské Kvapilce v sobotu 2. března MFK Chrudim (14.30 hodin).

AC Sparta Praha B – FC Silon Táborsko 3:1 (1:0)

Branky: 35. Uhrinčať, 73. Mejdr, 82. Hranoš – 72. Zeman. ŽK: 1:3 (Jonáš – Zeman, Kopáček, Šašinka).

Sparta B: Surovčík – Uhrinčať, Mejdr (82. Hodouš), Šiler (69. Váňa), Ševčík, Ševínský, Rus (46. Hranoš), Večerka, Penxa (69. Michl), Horák, Jonáš.

Táborsko: Pastornický – Osmančík, Sunzu, P. Novák, Plachý – Kateřiňák (46. Kopáček), Kopřiva (75. Šplíchal) – Svatek (46. Kalousek), Sojka, Zeman (75. Dordić) – Šašinka.