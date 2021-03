V druholigovém dresu FC MAS Táborsko se budou na jaře objevovat dvě další zahraniční sily. Jedná se o pětadvacetiletého dánského forvarda Rubena Møllera Nielsena (mimochodem je to vnuk slavného Richarda Møllera Nielsena, trenéra mistrů Evropy z roku 1992) a sedmadvacetiletého amerického středního záložníka Luise Miguela Gila.

Luis Miguel Gil. | Foto: Deník / Luboš Dvořák

K oběma posilám se vyjádřil trenér táborského týmu Miloslav Brožek: „Ruben je útočník, který se pohyboval v amerických univerzitních soutěžích. Za mořem studoval a chtěl se vrátit do Evropy. Nám se líbil tím, že je tahový, přímočarý hráč, má dobrý dotyk s míče. Jeví se nám jako velmi perspektivní hráč. Luis Gil má na svém kontě starty v profesionální americké soutěži Major League Soccer. Přesunul se do Evropy, kde chtěl hrát první ligu, ale nakonec z toho byla druhá liga za Viktorii Žižkov, kde úspěšně působil. Pokoušel se pak o angažmá ve Finsku, nějakou dobu byl bez fotbalu, ale je to zkušený hráč, který na sobě stále pracuje.“