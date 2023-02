Fotbalisté Táborska usilovně zbrojí na blížící se start jarní části Fortuna národní ligy. V sobotu zapsali do kroniky letošní přípravy povzbuzující vítězství 2:0 nad vedoucím týmem druhé nejvyšší soutěže z Příbrami, v tomto týdnu přivítali ve svém středu dvě nové zahraniční posily.

Nigerijské posily Táborska John Alozie a Ede Oloko Joseph. | Foto: Deník/Luboš Dvořák

Druhý nejúspěšnější celek z jihu Čech tentokrát našel svá loviště v Karlových Varech. Z tamní třetiligové Slavie přivedl do kádru svého A-mužstva dva mladé nigerijské fotbalisty: 19letého levého křídelníka Johna Alozieho a o tři roky staršího útočníka Ede Oloko Josepha, jenž má pověst důrazného a rychlonohého forvarda. Jejich prvotní úkol u Jordánu je jasně daný: co nejrychleji se sžít s prostředím a adaptovat se na fotbal ordinovaný náročným trenérem Romanem Nádvorníkem. Do začátku jarních mistrovských zbývá necelý měsíc…