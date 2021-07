Při setkání byli přítomným fotbalovým příznivcům a zástupcům médií k dispozici ředitel klubu Josef Holub, trenér A-týmu Miloslav Brožek a kapitán druholigového mužstva Jakub Navrátil. Většina vět z úst dotazovaných i tazatelů se stáčela k aktuální situaci v kádru táborského „áčka“ a dojmům z vrcholící přípravy na start mistrovských bojů.

„Vedení klubu ani my trenéři jsme po tom úspěšném jaru nechtěli mít tolik odchodů a tak výraznou změnu kádru,“ přiznal trenér Miloslav Brožek. „Někteří hráči odešli vynuceně, někteří šli za lepším, což nás ale na druhou stranu těší. Máme ale osm odchodů a bohužel i čtyři dlouhodobě zraněné hráče. Z dvaceti čtyř hráčů, kteří tu byli v zimě, jich máme k dispozici v podstatě dvanáct. Na druhé straně ti, kteří tu zůstali, mají svou kvalitu a ukázaly to i výsledky z přípravy,“ dodal kouč s vírou, že tentokrát už se volání po stabilizaci týmu alespoň na jeden rok naplní.

Atraktivnější a ostřejší start do soutěže nemohl Jihočechy potkat. V páteční premiéře přivítají od 18 hodin Zbrojovku Brno, která nemá jiný cíl než okamžitý návrat do ligy. Zápas se navíc hraje před televizními kamerami. A aby toho nebylo málo, hned ve druhém kole zajíždí Táborsko k dalšímu exligistovi do Příbrami.

Téma pekelného startu do sezony v kabině modro-bílých pochopitelně silně rezonuje, ale kapitán týmu Jakub Navrátil připojil trochu jiný pohled na věc.

„Říkali jsme si s klukama, že naopak může být jistou výhodou, když s těmito soupeři hrajeme hned zkraje. Musejí si na soutěž zvyknout, teprve se mohou sehrávat… Uvidíme,“ podotkl nejzkušenější lídr mužstva.

O dalších novinkách z tiskové besedy, ať už z přípravy na sezonní start, rozvíjející se spolupráci s Dynamem České Budějovice či provozních záležitostech budeme informovat později v samostatném článku.