Už za stavu 0:1 šel v 65. minutě téměř sám na branku domácí Plachý, v rychlosti zvolil zakončení po zemi, ale těsně minul branku. Krátce předtím stejný hráč skvěle vypálil na gólmana Tvrdoně, ale ten předvedl hezkou robinsonádu a míč vyrazil do bezpečí. Tam se zápas lámal. Za pár minut proskákal trestný kop Proška z levé strany až za záda Pecháčka a bylo prakticky po zápase.

Táborsko muselo v sestavě nahradit vykartované hráče Boulu a kapitána Navrátila, a tak nastoupili mladíci Icha a Brabec (18 a 19 let) a nevedli si vůbec špatně. Táborsko skutečně může litovat neproměněných příležitostí, třeba v 10. minutě Kučerovy hlavičky po centru Vozihnoje, nebo když si Tolno v nadějném náběhu za obranu moc předkopl míč a jeho šanci zmařil gólman. V prvním poločase se hrál víceméně vyrovnaný duel, který skončil bez branek. Krátce po přestávce si ústecký Bazal navedl míč na střed, zasekl ho a levačkou rozvlnil síť – 0:1. Po Proškově trestném kopou na 0:2 už Táborsko nenašlo sílu na odpověď, byť se snažilo, seč to šlo.

FC MAS Táborsko - FK Ústí nad Labem 0:2 (0:0)

Branky: 47. Bazal, 67. Prošek, rozhodčí: Houdek – Hurych, Váňa, ŽK: 78. Provazník, 90+1. Brabec – 23. Kušej, 72. Peterka, 572 diváků.

FC MAS Táborsko: Pecháček – Almeida, Dybala, Brabec, Janošík (60. Majka) – Vozihnoj (60. Provazník), Icha, Tolno (42. Havrda), M. Kučera – Musiol, Plachý.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Hudec, Chodora, M. Bílek, J. Peterka – Miskovič (86. Emmer), Prošek (90+2. Strada), Hampl, Čičovský – Kušej, Bazal (85. Jakš).

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Příčinu naší porážky vidím v neproměněných šancích. Měli jsme jich poměrně dost, ale koncovka nebyla ideální. Jsem zklamaný z výsledku, protože jsme zodpovědný vůči klubu za to, že budeme bodovat. Soupeř byl na rozdíl od nás efektivní. Porážka hodně bolí. Nastoupili za nás mladíci, nuceně jsme museli sestavu omladit. Mnozí hráči zažili vůbec první zápas ve druhé lize. Do utkání jsme vstoupili výborně, měli jsme silnější pravou stranu než levou. Měli jsme mírný tlak, chyběl tomu ale gól. Pak se hra srovnala, soupeř začal obehrávat naše presinkové postavení. Byli jsme naladěni zápas vyhrát, ale gól jsme prostě nedali. Soupeř pak dobře vyřešil brejk Bazalem a pak nám propadl trestný kop ze 40 metrů do sítě, to se nesmí stát, to musíme mít pod kontrolou. Rozhodla kvalita ve finální fázi, a tam jsme selhali. Musíme zmínit kvalitu Ústí, jeho výkony rostou. My nesmíme upadat na duchu, musíme jít dál. Věřím týmu, věřím, že se to otočí. Poctivou prací to zvrátíme.“