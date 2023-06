Fotbalisty Táborska od léta posílí záložník Ondřej Bláha

Je mu 26 let, patří k odchovancům liberecké kopané, má velké zkušenosti s druholigovým fotbalem, 6,5 roku působil ve Varnsdorfu, kde v poslední době vykonával funkci zástupce kapitána. To je stručná vizitka Ondřeje Bláhy, který přestupuje do FC Silon Táborsko. Na svém kontě má 178 druholigových utkání a dva prvoligové starty ještě za Liberec.

Defenzivní záložník Ondřej Bláha je novou posilou druholigového Táborska. | Foto: archiv O. Bláhy