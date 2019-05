Domácí tým rukoval do utkání s vědomím, že si může s předstihem jednoho kola definitivně zajistit záchranu v prestižní ligové soutěži. Jejich plány nakonec zhatil jediný gólový okamžik zápasu – odehrál se ve 36. minutě v režii hostujícího Vávry, který využil zaváhání brankáře Šimana i jeho dvou spoluhráčů v malém vápně a nečekaně pohodlně poslal Sokolov do vedení. Přes trvalou herní převahu i některé nebezpečné momenty před brankou Baníku už se skóre nezměnilo. Sokolov si tak odvezl od Jordánu stvrzenku na své další působení ve FNL, zatímco Táborsko setrvává v nejistotě.

FC MAS TÁBORSKO – BANÍK SOKOLOV 0:1 (0:1)

Branka: 36. Vávra. Rozhodčí: Matějček – Myška, Melichar. Diváků: 500 (?).

Sestava Táborska: Šiman – Hasil (79. de Almeida), Navrátil, Březina, Šandera – Valenta, Kučera, Čermák, Pilík (79. Frýdek) – Musilo, Pfeifer (46. Kopřiva).

Po porážce znojemského konkurenta od Vítkovic (0:3) zůstávají Jihočeši nadále na nesestupové pozici, neboť mají při rovnosti bodů se Znojmem lepší vzájemné zápasy. Do hry o záchranu ovšem vstoupila poslední Viktoria Žižkov, která se po výhře 2:0 nad Vlašimí dotáhla k Táborsku i Znojmu na rozdíl jediného bodu. O dvou sestupujících tak definitivně rozhodne až závěrečné dějství soutěže. Táborsko zajíždí do Hradce Králové, Znojmo do Varnsdorfu a Žižkov do Chrudimi. Variant pro záchranu celku z Tábora je několik, jistotu bez čekání na výsledky konkurentů mu ovšem zajistí pouze výhra.