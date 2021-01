V pondělí 4. ledna 2021 se fotbalisté druholigového FC MAS Táborsko sešli k zahájení přípravy. Azyl mužstvo najde alespoň zpočátku v Benešově, protože rekonstrukce sportovního areálu Soukeník, reps. obnova tamního hřiště s umělou trávou ještě neskončila.

Trenér Táborska Miloslav Brožek. | Foto: Jan Škrle

Trenér Miloslav Brožek rozdělil přípravu na dvě části: na testovací a na tu, kdy už chce mít jasno o kádru, s nímž půjde do bojů o záchranu druhé ligy. „V první části chceme otestovat nové hráče – cizince, které se snažíme dostat do ČR, a hráče z tuzemska,“ uvedl trenér. Zhruba od 17. ledna už by chtěl mít kádr pohromadě, 19. ledna na hráče čekají fyzické testy na FTVS. „Příprava je strašně krátká. Přestupové okno končí na začátku února. Nemůžeme na nic čekat. Musíme intenzivně pracovat. Naším úkolem pro prvních čtrnáct dní je vybrat to nejlepší, abychom byli pro jarní část silnější,“ sdělil Miloslav Brožek. Ten se nechtěl pouštět do podrobností, kteří hráči z kádru odejdou, a kteří naopak zůstanou. Jasněji bude ve druhé polovině ledna.