Fotbalisté Táborska v 18. kole Fortuna: Národní ligy remizovali na hřišti brněnské Zbrojovky 0:0. I po druhé jarní bezbrankové remíze zůstávají v tabulce třetí.

Fotbalisté Táborska (v modrém) remizovali v 18. kole II. ligy na hřišti Zbrojovky Brno 0:0. | Foto: FC Zbrojovka

Diváci na Srbské viděli statisticky vyrovnaný zápas, na držení míče i na střely. V těch bylo Táborsko dokonce o něco aktivnější. Pokud lze označit největší šanci zápasu, měl ji na noze ve 37. minutě táborský Dordić. Ten si našel míč za hranicí vápna, protlačil se až ke střele a jen o pár centimetrů minul Sváčkovu bránu. Hosté mohli jít do vedení. Ještě dříve, a to v 7. minutě, se k velmi sympatické střele dostal Plachý, který také minul tři tyče. Táborský brankář Pastornický si v prvním poločase poradil s pokusem kanonýra Řezníčka. V závěru prvního dějství Táborsko přišpendlilo Brno k vápnu, a to díky sérii čtyř rohových kopů.

Táborsko působilo v Brně kompaktně, takticky vyzrále, defenziva opět držela. Druhý poločas moc šancí nepřinesl. Ani jeden z týmů nevyužil trestné kopy zhruba ze třiceti metrů. V 88. minutě Pastornický zmařil další pokus zkušeného Řezníčka, a tak si soupeři podali ruce za konečného stavu 0:0.

Pro fotbalisty Táborska je důležité, že nepustilo Brno v tabulce před sebe a ve vzájemných zápasech získal čtyři body. Brankář Martin Pastornický vychytal svou jubilejní desátou nulu a vede v této disciplíně „tabulku“ druhé ligy.

FC Silon Táborsko vyzve ve třetím jarním duelu doma Vysočinu Jihlava. Zápas se uskuteční v sobotu 16. března od 15 hodin na Kvapilce.

FC Zbrojovka Brno – FC Silon Táborsko 0:0

Rozhodčí: Trska – Pfeifer, Vodrážka. ŽK: 0:2 (Kateřiňák, Bláha). Diváci: 2810.

Brno: Sváček – Pernica, Gyamfi, Hamza, Falette – Nový (46. Texl), Koželuh – Fousek (75. Dav. Jambor), Potočný (75. Smejkal), Alijagić (64. Granečný) – Řezníček.

Táborsko: Pastornický – Varačka, Sunzu, Novák, Plachý – Kateřiňák, Bláha – Osmančík (72. Zeman), Sojka (72. Koné), Dordić – Šašinka (80. Svatek).