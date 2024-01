/FOTOGALERIE/ Třetí zimní přípravný duel druholigových fotbalistů FC Silon Táborsko hraný v areálu Soukeník proti 1.SC Znojmo skončil výhrou 1:0.

Fotbalisté Táborska (v modrém) v přípravném duelu porazili cizineckou legii ze Znojma 1:0. | Foto: FC Táborsko

Středeční zápas za deště a větru rozhodl v 80. minutě mladík Svatek, který využil ponechané výhody po faulu na Kopřivu a přízemní ranou překonal chorvatsko-švédského brankáře Škugora. Ten spolu s dalšími zahraničními akvizicemi tvoří v třetiligovém Znojmě stoprocentně cizineckou legii. Neobvyklý tým krajánků vedou portugalští trenéři.

Táborsko náročný duel zahájilo aktivně, tak do 10. minuty mělo několik velmi nadějných situací, ale žádnou nedotáhlo do gólového konce. Obrovské šance skórovat pak měli ve 29. minutě Zeman po skvělé přihrávce Dordiće a ve 38. minutě Matoušek, kterému se to nepovedlo ani nadvakrát.

Hosté ukazovali dobré kombinační schopnosti, ale občas hru pěkně přibrousili, což se domácím vůbec nelíbilo. Táborští neměli zájem, aby se někdo zranil.

Do druhé poloviny střetnutí poslal domácí trenér Nádvorník na hřiště osm nových hráčů. Asi třicet diváků nadále vidělo hodně běhavý fotbal, který měl svou úroveň.

V příštím zápase se Táborsko utká opět doma na Soukeníku v sobotu 27. ledna od 11 hodin s FK Příbram.

FC Silon Táborsko – 1.SC Znojmo 1:0 (0:0)

Branka: 80. Svatek.

Táborsko: 1. poločas: Kerl – Varačka, Skopec, Koné, Schindler – Sunzu, Kateřiňák – Zeman, Sojka, Dordić – Matoušek.

2. poločas: Kerl – Varačka (88. Kolousias), Koné, Kopřiva, Plachý – Kopáček, Bláha – Šplíchal, Svatek, Kalousek – Šašinka.

Znojmo: Škugor – Viegas, Dantas, Ivanović, Frigerio – Abdellaoui, Vilela, Pedro, Lukčo, Domingues – Ferreira. Náhradníci: Rodriguez, Neto, Tambá, Moreira, Rodrigues, Vasconcelos.